Mannheim. Ein Gütetermin in einem Beschlussverfahren zwischen dem Betriebsrat des Bibliographischen Instituts (Duden-Verlag) und der Geschäftsleitung findet am Dienstag, 2. Oktober, am Mannheimer Arbeitsgericht statt. Gegenstand des Verfahrens ist der Antrag des Betriebsrats, dem Arbeitgeber zu untersagen, verschiedene Geschäftsbereiche von Mannheim nach Berlin zu verlagern, einen zu verkaufen sowie in diesem Zusammenhang Kündigungen auszusprechen. Ein gleichlautender Antrag im Rahmen eines einstweiligen Verfügungsverfahrens war in jüngster Vergangenheit in zwei Instanzen erfolglos geblieben. (rnz)