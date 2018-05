Eppingen. Bei einer Drogenrazzia in einer Asylbewerberunterkunft in Eppingen hat die Polizei am Donnerstag zwei mutmaßliche Drahtzieher dingfest gemacht. Zwei Männer im Alter von 21 und 22 Jahren kamen in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft berichteten. Bei der Durchsuchung wurden rund 900 Gramm Marihuana sowie 2000 Euro beschlagnahmt. Elf Personen mussten mit auf die Wache. Dort wurden ihre Personalien überprüft. Bei dem Einsatz in der Asylbewerberunterkunft waren über 170 Beamte beteiligt. Die Polizei hatte Ende des vergangenen Jahres die Ermittlungen aufgenommen. Sie hatte damals von Drogengeschäften Wind bekommen. (dpa/lsw)