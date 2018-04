Ludwigshafen. Bei einer heftigen Auseinandersetzung zwischen zwei Familen in Ludwigshafen sind am Freitag drei Menschen schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben griffen mindestens drei Angehörige der einen Familie ein 46-jähriges Mitglied der anderen mit einer Stahlrute und einem Teleskopschlagstock an. Auch als der Angegriffene schon am Boden lag, traten die Angreifer auf ihn ein. Der 46-Jährige holte daraufhin aus seinem Auto eine Machete, um sich zu verteidigen, hieß es. Drei Beteiligte wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Der 46-jährige erlitt eine stark blutende Kopfplatzwunde. (dpa)