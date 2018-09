Von Christoph Moll

Neckargemünd-Dilsberg. Endlich wieder schöne Aussichten für die "Schöne Aussicht": Seit 17 Jahren zerfällt das ehemalige Hotel-Restaurant auf dem Dilsberg. Die Fenster sind zerbrochen, der Putz bröckelt, auf dem Dach wächst schon Gras. Doch nun haben die Schriesheimer Prof. Olaf Witt und seine Frau das traditionsreiche Gebäude gekauft, wollen es wieder auf Vordermann bringen und selbst bewohnen. Die RNZ sprach mit dem 47-jährigen neuen Eigentümer, der Arzt und Wissenschaftler ist.

Herr Witt, wie wurden Sie denn auf die "Schöne Aussicht" aufmerksam?

Wir wohnen seit acht Jahren in Schriesheim und kennen den Dilsberg von Wochenendausflügen und Radtouren. Wir sind Fans dieses lebhaften Ortes geworden und haben ihn schon vor langer Zeit in unser Herz geschlossen. Die Menschen sind sympathisch, unkompliziert und offen, das gefällt uns. Wir mögen die Atmosphäre innerhalb und außerhalb der alten Feste. Aber mit dem Gedanken, dorthin zu ziehen, haben wir eigentlich nicht gespielt. Vor ein paar Monaten wurden wir bei einem Besuch zum ersten Mal auf die "Schöne Aussicht" aufmerksam und haben im Internet das Immobilienangebot gesehen. Bei der ersten Besichtigung haben wir uns gleich in das Objekt verliebt, die Aussicht ist berauschend. Es ist ein Traumgrundstück für uns. Aber wie gesagt: Wir wollen nicht nur wegen der "Schönen Aussicht" auf den Dilsberg.

Wie sehen Ihre Pläne für das Gebäude genau aus?



Wir wollen die "Schöne Aussicht" selbst mit der Familie bewohnen - eventuell zusammen mit unseren Eltern, quasi ein Mehrgenerationenwohnen. Die Pläne sehen vor, das Gebäude zu sanieren, energetisch auf den neuesten Stand zu bringen und in wenige Wohneinheiten zu unterteilen.

Wie ist der bauliche Zustand?

Wenn man derzeit die "Schöne Aussicht" betritt, bekommt man erst einmal einen Schlag. Scheiben, Türen und Wände sind zertrümmert, das Dach hat Löcher, es regnet herein. Aber man muss das mit Fantasie sehen. Aus diesem Gebäude kann man richtig viel machen.

Zunächst wollten Sie die "Schöne Aussicht" abreißen...

Ja, das waren in der Tat die ersten Pläne. Diese haben wir aber schnell wieder verworfen und sind zum Konzept der Kernsanierung übergegangen. Wir haben alte Fotos gesehen aus den Zeiten, in denen die "Schöne Aussicht" noch ein Hotel war. Das Gebäude passt einfach in die Silhouette des Dilsbergs und fügt sich sehr gut ein. Es sind Sandsteinmauern vorhanden, die aber verputzt wurden. Diese lassen sich vielleicht herausarbeiten. Die "Schöne Aussicht" steht auf einem stabilen, standsicheren Keller - was wollen wir mehr?

Der Gemeinderat hat Ihre Bauvoranfrage aus rechtlichen Gründen abgelehnt. Wie geht es jetzt weiter?

Leider wurde so entschieden, wir müssen jetzt abwarten, das Ganze verzögert sich. Eigentlich wollten wir schnell mit der Kernsanierung beginnen. Auch viele Dilsberger wollen, dass sich endlich etwas tut an dem nicht zu übersehenden Schandfleck am Eingang der alten Feste. Die Grundstimmung im Gemeinderat war über alle Fraktionen hinweg eine positive in dem Sinne, dass dort oben endlich etwas in Bewegung kommt. Es hat sich über viele Jahre gezeigt, dass eine wirtschaftliche Nutzung an der Stelle nicht rentabel ist und dass folglich eine Änderung der derzeit vorgeschriebenen Restaurant- und Hotelnutzung in eine Wohnnutzung erforderlich ist. Dazu muss der aktuelle Bebauungsplan geändert werden, das dauert leider seine Zeit. Aber wir sind zuversichtlich, dass dieses nun durch die Gemeinde zügig in Angriff genommen wird.