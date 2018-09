Frankenthal. Dieseldiebe haben wieder in Frankenthal ihr Unwesen getrieben und vor allem Lastwagen angezapft. Sie hätten in der Nacht zum Montag bei sieben Fahrzeugen mehr als 1000 Liter Diesel im Wert von fast 2000 Euro erbeutet, teilte die Polizei in Frankenthal mit. Erst am Freitagabend war im Frankenthaler Industriegebiet ein Dieseldieb geschnappt worden. (pol)