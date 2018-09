Heilbronn. Opfer eines frechen Diebstahls wurde am Donnerstag eine 20-Jährige in Heilbronn. Die junge Frau hatte vor einem Lebensmittelmarkt ihren ein Jahr alten Chihuahua angebunden und ging in das Geschäft. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde anschließend eine Angestellte des Marktes vor dem Markt von einem etwa fünf Jahre alten Jungen agesprochen, der für "seinen" Hund etwas zu trinken haben wollte. Gleich darauf verließen zwei junge Frauen im Alter zwischen 20 und 25 Jahren das Geschäft. Der Junge band den Chihuahua los und ging mit den Frauen weg. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise. (pol/rnz)