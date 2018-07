Ein Projekt am Physikalisch-Chemischen Institut forscht über Fäulnisprozesse an den Außenwänden von Schiffen. Davon könnten irgendwann auch Kriegsschiffe der US-Navy profitieren. Foto: dpa

Von Sebastian Riemer

Martialisch klingt das Thema nicht gerade: Fäulnisprozesse an Außenflächen von Schiffskörpern. Kritischer als der Inhalt dieses laufenden Forschungsprojekts am Physikalisch-Chemischen Institut der Uni Heidelberg ist einer der Kooperationspartner und Geldgeber: Es ist die US-Kriegsmarine.

Mit rund 140 000 Euro (189 400 Dollar) fördert das Büro für Marineforschung, ein Teil der US-Navy, seit Anfang 2012 dieses auf drei Jahre angelegte Projekt. Dessen Leiter, Prof. Michael Grunze, der gestern für die RNZ nicht zu erreichen war, hatte bis September letzten Jahres den Lehrstuhl für Angewandte Physikalische Chemie inne und ist inzwischen im Ruhestand. Das Projekt aber läuft weiter.

Die Uni kann an dem Förderer von Übersee in diesem Fall nichts Problematisches erkennen: "Es handelt sich hier um klassische Grundlagenforschung mit großer gesellschaftlicher Relevanz", sagt Uni-Sprecherin Marietta Fuhrmann-Koch. Es sei der einzige Auftrag des US-Verteidigungsministeriums an der Universität und man gehe offen damit um. Das stimmt: Das Schiffsfäule-Projekt steht im Jahresbericht der Ruperto Carola.

Worum geht es genau? Fäulnisprozesse an Materialien unter Wasser sind ein weltweites Problem. Schiffe benötigen wegen der Veralgung ihrer Außenfläche deutlich mehr Treibstoff. Grunze und sein Team wollen das durch eine molekulare Optimierung von Schiffsoberflächen ändern, ohne Giftstoffe einsetzen zu müssen - wie es bisher oft der Fall ist. Verschiedene Modell-Oberflächen werden dafür zum einen im Labor, und zum anderen unter echten Bedingungen getestet - Letzteres macht die Navy selbst. "Das kommt dem Ruderboot, dem Handelsschiff und eben auch den großen Militärschiffen zugute", sagt Fuhrmann-Koch.

Auch US-Zerstörer werden also von den Ergebnissen profitieren. Ist das schon Forschung für militärische Zwecke? Oder nur zivile Forschung, die auch, wie so vieles, militärisch genutzt werden kann? Sollten Heidelberger Forschungsvorhaben sich vom Pentagon bezahlen lassen? Der Fall zeigt, wie wichtig die Debatte um die sogenannte Zivilklausel ist. Mit dieser verpflichten sich immer mehr Hochschulen in ihren Satzungen selbst, keine militärisch nutzbare Forschung zu betreiben.

Die Uni Heidelberg lehnt eine Zivilklausel ab - auch unter Berufung auf die Freiheit der Wissenschaft. Natürlich solle nicht für Kriegszwecke geforscht werden. "Aber eine Zivilklausel ist aus unserer Sicht nicht das adäquate Instrument", sagt Unisprecherin Fuhrmann-Koch. Einen Missbrauch von Forschungsergebnissen könne auch diese Klausel nicht ausschließen. Außerdem liege die Verantwortung letztlich immer beim einzelnen Wissenschaftler - der sich im Zweifel an die Ethikkommission seines Instituts wenden könne.

Damit liegt die Uni auf der Linie der Landesregierung. Als Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Forschungsministerin Theresia Bauer vor einem Jahr in der Neuen Uni gemeinsam mit Uni-Rektor Bernhard Eitel auf dem Podium saßen, sprachen sie sich deutlich gegen Zivilklauseln aus. "Sie schränken die im Grundgesetz garantierte Wissenschaftsfreiheit (...) ein und gefährden die Autonomie und Leistungsfähigkeit der Wissenschaft", so die Ministerin in einem Positionspapier. Stattdessen setzt Bauer auf mehr Transparenz: Mit dem neuen Landeshochschulgesetz sollen die Financiers von Drittmittelprojekten künftig deutlicher offengelegt werden.