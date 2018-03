Berlin. (dpa) Die Menschen strömten am Wochenende in Cafés und Biergärten oder suchten Abkühlung in Seen und Freibädern. Besonders heiß war es im Osten. Im Südwesten wüteten heftige Unwetter. Und die Sommerhitze legt keine Pause ein. Bis zu 33 Grad sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für die nächsten Tage voraus. Kühler wird es ab Donnerstag.

Staus: Viele Autofahrer saßen bei der Hitze im Stau fest. In Bayern hatten am Mittwoch die Ferien begonnen, in Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein endeten sie am Wochenende. In Bremen und Niedersachsen ist die freie Zeit am Mittwoch vorbei. Daher waren Reisende aus acht Bundesländern unterwegs. Auf der A 8 zwischen München und Salzburg etwa stauten sich die Autos in beiden Richtungen zeitweise auf bis zu 25 Kilometern.

Freibad geräumt: Die Polizei räumte nach einem Streit um Wasserrutsche und Sprungturm zwischen Jugendlichen und dem Bademeister ein Berliner Freibad. Nach Polizeiangaben war die Lage am Freitag eskaliert, als der Turm und die Rutsche wegen Überfüllung gesperrt wurden. Als Dutzende Jugendliche den Bademeister bedrängten, alarmierte die Leitung des Bades die Beamten.

Unwetter: Baden-Württemberg kommt dagegen wettertechnisch nicht zur Ruhe. Nach dem Hagelsturm von vergangener Woche hat es am Sonntagnachmittag im Süden des Landes wieder ein Unwetter gegeben. Sturm und Starkregen fegten über die Bodenseeregion und Oberschwaben und richteten erhebliche Schäden an. Ein Gewittersturm mit Windböen bis kurz vor Orkanstärke bereitete einem Pfadfinderlager in Sigmaringen mit 3000 Kindern und Jugendlichen ein jähes Ende. Laut Berichten mussten mehrere leichtverletzte Kinder im Krankenhaus behandelt werden. Am Bodensee konnten Ausflügler, die trotz Sturmwarnung mit ihren Schiffen unterwegs waren, wegen des heftigen Regens ihre Schiffe nicht mehr steuern. Rund zwei Dutzend Segelboote gerieten in Seenot. Mehrere Boote kenterten.

Tiere: Hitze und Trockenheit machen dem Vieh in den Bayerischen Alpen zu schaffen. Auf zwei oberbayerischen Almen mussten Hirten ihre Tiere in tiefere Lagen treiben.

Getränke: Freude bei den Getränke-Herstellern: Die Hitze lässt den Absatz von Mineralwasser kräftig sprudeln. Das hat eine Umfrage der dpa unter Mineralwasserherstellern ergeben. Die Betriebe hätten im Juli ein Absatzplus von durchschnittlich 10 bis 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat erreicht, einige sogar ein Plus von rund 30 Prozent, sagte eine Sprecherin des Verbands Deutscher Mineralbrunnen in Bonn.

Die Aussichten: In der neuen Woche wird es zunächst noch einmal heiß - Abkühlung ist jedoch in Sicht. "Die zweite Wochenhälfte wird deutlich kühler, vor allem scheint dann endlich der Regen zu kommen", sagte Meteorologin Dorothea Paetzold vom DWD am Sonntag in Offenbach. Bis zum Mittwoch werde die 30-Grad-Grenze jedoch noch häufig geknackt, hinzu kommen zum Teil heftige Gewitter.