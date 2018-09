Solche Auftritte liegen irgendwie 'im Interesse unserer Gemeinschaft': Die Söhne waren gut in Form bei ihrem Heimspiel.

Solche Auftritte liegen irgendwie 'im Interesse unserer Gemeinschaft': Die Söhne waren gut in Form bei ihrem Heimspiel.

Von Peter Wiest

Mannheim. Ein bisschen Magie war schon dabei. Denn auch wenn es bitter kalt war für die Jahreszeit - Petrus hielt seine Schleusen tatsächlich (fast) bis ans Ende des Konzerts geschlossen. Mannheims Söhne haben offenbar einen guten Draht nach oben. Und so rockten etliche Tausend Fans am Montag begeistert mit beim Turnfest-Auftritt der lokalen Helden vor der herrlichen Kulisse des beleuchteten und "eingekleideten" Wasserturms.

Klar: Das war das klassische Heimspiel für die Söhne. Falsch machen konnten sie da sowieso nichts. Und sie hatten sichtbar - und hörbar - Spaß bei diesem Auftritt mitten im Herzen ihrer Heimatstadt. "Eigentlich", so Marion, die aus Ludwigshafen herübergekommen ist und begeistert im Publikum auf und ab hüpft, "müsste es so was hier am Wasserturm doch jedes Jahr mal geben. Das passt doch!"

Hintergrund Mehr zum TurnfestWeitere Artikel finden Sie auf www.rnz.de/turnfest

[-] Weniger anzeigen Mehr zum TurnfestWeitere Artikel finden Sie auf www.rnz.de/turnfest

In der Tat: Das passt. Und wie das passt! Das Ambiente ist wunderbar; die Menschen sind gut gelaunt; selbst die Akustik ist okay, da die Bühne unten im Kessel vor dem Turm aufgebaut ist und die Gebäude rund um den Friedrichsplatz einen fast idealen Schalltrichter bilden. Da kann selbst eine für den Mai fast arktisch anmutende Kälte die Stimmung nicht trüben: Dann tanzt - und/oder turnt - man sich halt warm.

Das kann man erfahrungsgemäß ja auch vorzüglich zur Musik der Söhne. Die sind nach wie vor ein Musiker-Kollektiv, das zwar immer ein bisschen Anlaufzeit braucht, bis es auf Touren kommt - das dann aber kaum noch zu bremsen ist. Dass Ober-Sohn Xavier Naidoo sich rar macht und auch an diesem Abend nicht dabei ist, schadet nicht - eher im Gegenteil. Dadurch erhält die Band mehr Gelegenheit zu rocken. Und das kann sie immer noch, denn die Söhen sind immer dann am besten, wenn sie alle Schnipsel und Schnörkel weglassen, wenn sie übermelodiöses Geplänkel und Geplärre sein lassen, wenn sie die Schmusesongs beiseite legen und einfach drauf los spielen - dann geht nach wie vor so richtig die Post ab.

So auch an diesem kalten Abend. Alte und neue Songs wechseln sich dabei ab; die ohnehin gute Stimmung wird immer besser. In den etwas länglichen Pausen, die durch unnötig inhaltslose Ansagen von Sänger Henning Wehland entstehen ("Ich jogge jetzt seit drei Wochen und hab schon 15 Kilo abgenommen"), gibt es sogar Gelegenheit, einen für Mannheimer Verhältnisse faszinierenden glutroten Sonnenuntergang hinter der Bühne zu bewundern - auch das passt irgendwie. Und spätestens beim noch immer wie ein Dampfhammer daher kommenden Uralt-Stück "Im Interesse unserer Gemeinschaft" ist klar: Dies ist ein gelungener Abend. Da darf's dann zwischendurch sogar doch mal wieder etwas schmusiger werden: "Das hat die Welt noch nicht gesehen".

Zwei Stunden lang hat Mannheim Spaß mit seinen Söhnen und feiert mit den vielen Gästen, die von außerhalb gekommen sind, eine wunderbare Pfingstabschluss-Turnfest-Party auf der Festmeile im Herzen der Stadt. Dann kann er ruhig kommen, der Regen - was soll's?

Und ja, Marion hat natürlich Recht: So was müsste es doch hier in Mannheim wirklich jedes Jahr geben.