Von Joachim Klaehn

Tourrettes/Heidelberg. Vor dem Montagstraining besuchte Dietmar Hopp (72) das DFB-Nationalteam. Der Besitzer des Golfresorts "Terre Blanche" weilt bis zum EM-Beginn in Tourrettes, während die Löwlinge am Donnerstag nach Leipzig reisen. "Die Karawane zieht weiter. Meine guten Wünsche werde ich ihnen in Gedanken mitgeben", sagt Hopp. Der Mäzen von 1899 Hoffenheim stand der RNZ Rede und Antwort.

Herr Hopp, wer hat - mit einem Augenzwinkern - momentan das größere Handicap: Dietmar Hopp oder die Abwehr des Nationalteams, gemessen an den Eindrücken vom Spiel in Basel?

Mein Handicap im Golf ist meilenweit entfernt von Weltklasse, was man trotz Basel unserer Fußballnationalmannschaft bescheinigen kann. Wenn man die anderen Spiele anschaut, fällt auf, dass fast alle Teams, die in der Vorbereitung auf die EM sind, nicht gut gespielt haben. Wichtig ist, dass die Jungs in 14 Tagen ihre Höchstform erreichen.

Was bekommen Sie vom Tagesablauf des DFB-Trosses und der konkreten Vorbereitung auf die EM mit?

Wenig, weil ich die Truppe nicht stören möchte - Jogi Löw braucht die volle Konzentration aller.

Welches Feedback haben Sie von Löw, Flick und Co. erhalten, sowohl was das Sportgelände als auch was die Unterbringung in der Hotelanlage anbetrifft?

Wir waren vor ein paar Wochen hier, um Jogi Löw alles zu zeigen - er war restlos begeistert. Ein kleiner Wermutstropfen ist das Wetter, denn die ersten drei Tage waren ziemlich verregnet. Gerade dann ist es wichtig, sich in einer sehr schönen Umgebung mit einer SPA und gemütlichen Suiten aufhalten zu können.

Wie ist die generelle Stimmung nach dem missglückten vorletzten EM-Test gegen Hitzfelds Eidgenossen?

Ich habe das Gefühl, dass das die gute Stimmung nicht kaputt macht, zumal in dieser Phase der Vorbereitung noch lange nicht das Top-Niveau erreicht ist.

Sind die Gewinner des Wochenendes die Münchner Finalverlierer des FC Bayern?

Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist ohne die Bayern kaum denkbar. Die derzeitige Situation erinnert mich an 1954. Im Endspiel um die deutsche Meisterschaft schlug Hannover 96 den 1. FC Kaiserslautern mit 5:1. Sepp Herberger ließ sich nicht beirren und fuhr mit Fritz und Otmar Walter, Horst Eckel, Werner Liebrich und Werner Kohlmeyer in die Schweiz zur legendären Fußball-WM. Von Hannover 96 war kein Spieler dabei.

Was trauen Sie denn dem Team bei der bevorstehenden EM zu?



Ich wünsche mir natürlich sehr, dass wir Europameister werden. Meine Erwartungen sind auch recht hoch, denn ich glaube, dass Deutschland ins Halbfinale kommen wird.

Planen Sie, auch mal live vor Ort zu sein?



Dafür gibt es noch keine Planung.

Der Neu-Hoffenheimer Eren Derdiyok, ein Basler Junge mit kurdischer Abstammung, dürfte Ihnen am Samstag viel Freude bereitet haben. Was darf sich 1899 in der neuen Saison von ihm erwarten?

Das war zweifellos ein Klasse-Spiel von Eren Derdiyok, von dem ich einen großen Beitrag zur Beseitigung der Hoffenheimer Torflaute erwarte und erhoffe.

Mit Tim Wiese ist auf deutscher Seite ein künftiger Hoffenheimer bei der Euro dabei. Was halten Sie von ihm als Torwart - und auch als Mensch?

Ich habe Tim Wiese bei der Vertragsunterschrift im Golfclub kennengelernt. Er ist ein sympathischer, völlig unkomplizierter junger Mann. Ich kenne ihn bislang als überragenden Torwart und wünsche mir sehr, dass er der große Halt unserer Abwehr wird.

Ist der Vize-Frust der Bayern Stimulanz oder Hypothek für die Löwlinge?



Ich bin überzeugt, dass der Frust schnell verdaut ist und dass es wie 1954 wird, als die Lauterer die ganz große Endspiel-Klatsche locker verdaut haben.

Teampsychologe Hans-Dieter Hermann rechnet mit einer Art "Trotzreaktion". Wie wichtig ist für Sie ein Optimierer im Hintergrund, der die "Kopfarbeit" der Spieler fördert?

Ich halte den Team-Psychologen für überaus wichtig, bei der Bewältigung ganz unterschiedlicher Probleme. Und das Beispiel von 1954 bestätigt, was Hans-Dieter Hermann prophezeit.

Spielen Jogis Jungs auch mal Golf? Und werden Sie von den passionierten Golfspielern angesprochen?

Ich habe gehört, dass einige der Jungs auch Golf gespielt haben, aber auf dem Platz habe ich sie noch nicht gesehen.

Wie lange bleiben Sie selbst noch auf der Domaine "Terre Blanche", genießen Ihre Lieblingsbahn drei und Ihr Lieblingsrestaurant La Castellaras in Fayence?

Meine Lieblingsbahn auf jedem Golfplatz ist immer die 18. Da entscheidet sich das ,Zocken' - Golfer wissen, was das bedeutet. Und das Castellaras ist wirklich ein sehr schönes Lokal mit ausgezeichneter Küche. Ich bleibe insgesamt zwei Wochen.

Was verbindet Sie eigentlich mit dem populären James-Bond-Darsteller Sean Connery?

Ich kenne ihn nicht, aber er war einmal Besitzer des Grundstückes auf dem wir das Golfresort gebaut haben. Sein Programm, das er umsetzen wollte, hat den Behörden nicht gefallen, es sollte zu dicht bebaut werden. Schließlich hat er die Lust an der Sache verloren. Wir haben aber das Grundstück nicht von ihm, sondern von einer schwedischen Bank erworben, die über Umwege dazu gekommen war.

Bitte vervollständigen Sie: Golf ist für mich ...

... eine willkommene Freizeitbeschäftigung, bei der man Geist und Körper trainieren kann. Dazu kommt viel Spaß und Spannung, wenn man einen Wettbewerb daraus macht.

Der beste Golfer des DFB ist ...



... Oliver Bierhoff, aber ich kenne sicher längst nicht alle!

Ein langsamer Flight bringt mich ...

... leider immer wieder aus der Fassung, weil ich gerne zügig spiele.

Den 1. Juli werde ich ...

... hoffentlich in vollen Zügen genießen, wenn Deutschland das Endspiel gewinnt. Danach wird dann ausgiebig der neue Europameister Deutschland gefeiert.