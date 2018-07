Stuttgart.Auch wenn Meteorologen den Wetternörglern gerne mit Statistiken ein «normales Wetter» verkaufen wollen: In diesem Mai schütteln auch die Wetter-Experten den Kopf angesichts der anhaltend kalten Witterung. Der Mai 2013 sei mit einer Durchschnittstemperatur von 12,2 Grad genau 1,1 Grad kälter gewesen als sonst. «Er kann damit durchaus als stärkerer Ausreißer bezeichnet werden», sagte Klaus Riedl vom Wetteramt Stuttgart.

Es ging allerdings auch schon kälter: Im Mai 2010 habe der Durchschnitt bei nur 11,9 Grad gelegen, im Mai 1987 sogar bei nur 10,7 Grad. «Die Menschen vergessen so etwas allerdings gerne und wundern sich dann über das kalte Wetter, obwohl das gar nicht so ungewöhnlich ist um diese Jahreszeit», sagte der Meteorologe. Ganz anders sah es am 28. Mai 2005 aus: Da kletterte das Thermometer auf 31,7 Grad, während es am 26. Mai in diesem Jahr bei 8,2 Grad stehen blieb.

Auch der Sonnenmangel schlägt sich den Menschen aufs Gemüt. Während der monatliche Durchschnittswert im Mai sonst bei 193 Sonnenstunden liege, habe es dieser Monat jetzt auf gerade einmal 112,4 Sonnenstunden geschafft. Das sonnigste Plätzchen lag dabei mit 128,8 Stunden in Friedrichshafen, am trübsten war es in Neubulach im Kreis Calw mit 102,1 Sonnenstunden.

Problem ist auch die mehrmonatige maue Wetter-Phase. «Wir sind sonst sehr verwöhnt vom April, weil der in der Regel gut ist - der war aber dieses Jahr eben auch schon schlecht, und das ist es, was uns auf die Nerven geht», sagt Uli Kümmerle vom Deutschen Wetterdienst in Freiburg.

Doch nun ist endlich ein Hoffnungsschimmer in Sicht. Anfang Juni sollen die Temperaturen nach Riedls Angaben im Land steigen. Nach einer weiteren regnerischen und kühlen Wochenhäfte werde es vom 3. Juni an erheblich wärmer. «Ein Hochdruckgebiet von den Azoren bewegt sich zunächst über Frankreich und Großbritannien und dann aus Richtung Nordosten zu uns nach Deutschland», sagte Riedl.

Das sonnige Wetter am Dienstag mit Temperaturen um 20 Grad in Stuttgart sei nur eine Eintagsfliege in der ansonsten kühlen Woche. «Die Kaltfront aus Frankreich hält sich leider hartnäckig und beschert uns Regen und niedrige Temperaturen - aber ab Montag oder Dienstag geht es stetig bergauf.» (dpa-lsw)