Von Daniel Bräuer

Heidelberg. Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (62) ist seit 2009 Bundesjustizministerin - ein Amt, das sie schon in der Ära Kohl für vier Jahre innehatte. Als Vorsitzende der bayerischen FDP führt sie derzeit gleich zwei Wahlkämpfe: Eine Woche vor der Bundestagswahl geht es auch in Bayern um die Zukunft von Schwarz-Gelb. Dort könnte die FDP durch eine absolute Mehrheit für die CSU aus der Regierung fliegen. Im RNZ-Interview spricht die Liberale über die Aussichten einer schwarz-gelben Neuauflage im Bund.

Frau Leutheusser-Schnarrenberger, werden Wahlen in der Mitte gewonnen, oder geht es um die Mobilisierung der eigenen Ränder?

Mobilisierung ist ganz entscheidend. Um zu verhindern, dass nicht von den Rändern, sondern von der Mitte her entschieden wird, müssen gerade wir, Schwarz-Gelb, bürgerliches Potenzial mobilisieren.

Gibt es die Partei der Mitte?

Alle werben um die Mitte. Ich behaupte zum Beispiel auch: Die FDP ist richtig in der Mitte!

Was ist für Sie die Mitte?

Die Marktwirtschaft und den Freiheitsanspruch für die Bürger zu verteidigen. Wirtschaftswachstum und Wettbewerbsfähigkeit zu stärken in einer Zeit immer stärkerer Konkurrenz, alles zu tun, damit wir die Arbeitslosigkeit niedrig halten können.

Für eine Vermögenssteuer gibt es Umfragemehrheiten, auch für einen höheren Spitzensteuersatz. Sicher, dass Sie mit ihrer Ablehnung so mittig liegen?

Wir wollen eine Wirtschaftspolitik machen, die Arbeitsplätze erhält und nicht überlegt, wie wir Unternehmen, Selbständige, Start-ups mit zusätzlichen Abgaben belasten. Eine Vermögensabgabe wäre eine Steuererhöhung, die nicht nur die zehn Prozent oben trifft, sondern die in die Mittelschicht hineingeht, die Grundlage für unseren Wohlstand. Das zu erhalten, das ist Politik für die Mitte und in der Mitte.

Auch gegen eine deutliche Mehrheit?

Das ist keine deutliche Mehrheit ...

72 Prozent für die Vermögenssteuer sind schon deutlich.

Weil nicht erklärt wird, was das bedeutet. Da klingt mit, dass ein paar Millionäre besteuert werden. Wenn klar gesagt wird, dass das am Ende jedes Unternehmen in der Substanz treffen kann, dann ist das auch was anderes. Nicht umsonst ist Peer Steinbrück, als er noch Peer Steinbrück sein durfte, strikt dagegen gewesen.

Er betont auch weiterhin: Die Vermögenssteuer werde keinen Mittelständler betreffen. Glauben Sie ihm nicht?

Nein, das glaube ich überhaupt nicht. Wir haben rund 600 Milliarden Steuereinnahmen. Müssen wir da über mehr Einnahmen reden?

Vor vier Jahren trat Schwarz-Gelb als das harmonische Traumbündnis an. Es kam anders, und viele Pläne blieben liegen. Warum sollte es diesmal anders werden?

Wir hatten ja elf Jahre nicht miteinander regiert. Da hatten wir gewiss einen holprigen Anfang. Nach der Notwendigkeit, sich wieder besser aufeinander einzustellen und miteinander umzugehen, haben wir jetzt doch viele Herausforderungen gemeinsam gut gemeistert.

Reformen der Mehrwertsteuer, der Einkommensteuer, der Gewerbesteuer - das alles blieb liegen. Wie soll das jetzt gelingen? Eine Mehrheit im Bundesrat ist nicht zu sehen.

Zu allererst steht Haushaltskonsolidierung an, um dann Spielräume zu haben, um Bürgerinnen und Bürger zu entlasten. Das steht ganz oben an, Stichwort Kalte Progression. Das hat jetzt der Bundesrat blockiert. Aber dafür bin ich schon zu lange in der Politik: Über vier Jahre funktioniert das nicht. Da kommt es dann, wie es immer war, zu Verhandlungen, und auch zu Ergebnissen.

Rainer Brüderle hat gesagt, die FDP hat die Union zur besseren Regierungspartei gemacht. Trauen Sie sich das eigentlich auch mit der SPD zu?

Die Frage stellt sich nicht. Die Schnittmengen sind so gering, und FDP und SPD sind ja auch keine Alternative für eine Mehrheit. Es gibt keinen Anlass, über eine andere Konstellation für die FDP nachzudenken.

Aber für Sie mit dem Schwerpunkt Bürgerrechtspolitik dürfte vieles mit der SPD leichter sein als mit der CSU?

Das sehe ich überhaupt nicht. Wir haben mit der CDU/CSU das korrigiert, was Otto Schily mit Rot-Grün damals gemacht hat.

Das "Supergrundrecht auf Sicherheit" führt neuerdings der Innenminister von der CSU im Mund.

Das gibt's nicht. Das ist ja auch unter Verfassungsrechtlern ganz klar. Es ist eine Aufgabe des Staates, sich um die Innere Sicherheit zu kümmern. Aber das ist bewusst nicht als Grundrecht, geschweige denn als Supergrundrecht aufgenommen worden.

Aber Sie sehen die Grenze der Schnittmenge mit der Union?

Das wird ja nicht ernsthaft verfolgt. Union und FDP haben so viele Schnittmengen, dass wir gut im Rennen für die Bundestagswahl liegen. Und wir haben gute Chancen, die Bundestagswahl zu gewinnen.