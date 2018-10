Immer mehr Menschen in Brühl sind gegen ein Geothermie-Kraftwerk, wie es in Landau in der Pfalz schon steht. Foto: dpa

Von Stefan Kern

Brühl. Es ist ziemlich genau ein Jahr her, da kochte die Spekulationssuppe in der Hufeisengemeinde über. Bei der Bürgerbefragung über das Geothermiekraftwerk kam zwar eine deutliche Mehrheit gegen das Projekt zustande, doch die Wahlbeteiligung war derart niedrig (37,4 Prozent), dass sie einerseits folgenlos blieb und auf der anderen Seite viel Spielraum für Interpretationen ließ. Stillschweigende Zustimmung oder doch frustrierte Kapitulation, da sich ja doch nichts ändere.

Doch diese Zeiten scheinen vorbei. Eine repräsentative Studie durch Dr. Edgar Wunder vom Institut für Geografie der Universität Heidelberg leuchtet diesen Aspekt nun weitestgehend aus, und das Ergebnis scheint aussagekräftig. 43 Prozent der Brühler sind gegen das Geothermiekraftwerk. Dafür votierten nur 21 Prozent, und 36 Prozent zeigten sich unentschieden.

Befragt wurden von Juni bis August dieses Jahres 400 repräsentativ ausgewählte Einwohner der Hufeisengemeinde ab dem 14. Lebensjahr. "Es ging uns dabei", so Wunder, "um das tatsächliche Bild der Menschen von der Tiefengeothermie". Und das, betonte der Wissenschaftler, sei gelungen. Er sei sich sehr sicher, dass die Ergebnisse das Meinungsbild in der Gemeinde "sehr realistisch wiedergeben". Dazu gehöre, dass die Befürworterfront doch eher schwach auf der Brust ist. 27 Prozent der Ablehner sind stark und nur 16 Prozent eher dagegen. Annähernd umgekehrt sieht es auf der Befürworterseite aus. Acht Prozent sind stark und 13 Prozent sind nur eher dafür.

"Ein äußerst stabiles Meinungsbild", wie Wunder gegenüber der RNZ hervorhob. 82 Prozent gaben an, ihre Meinung zur Geothermie noch nie geändert zu haben. Falls es Meinungsänderungen gab, verliefen sie fast ausschließlich in Richtung Gegnerschaft.

Dabei differenzieren die Befragten übrigens durchaus. Gilt ihre Ablehnung der Geothermie doch keinesfalls grundsätzlich. Im Gegenteil, eine große Mehrheit von 68 Prozent antwortete auf die Frage, ob Geothermie weiter gefördert und erforscht werden sollte, mit Ja.

Problematisch sei der Standort. 61 Prozent der Befragten lehnten den Standort des Brühler Geothermiekraftwerks ab. Und das vor allem wegen der Erdbebengefahr. Was auch erkläre, warum der harte Kern der Abwehrfront zum großen Teil aus direkt Betroffenen bestehe.

Als durchaus überraschend darf gelten, dass sich die Mehrheitsverhältnisse nach einer eventuellen Inbetriebnahme des Geothermiekraftwerks drastisch verschieben würden. Für eine Abschaltung sprachen sich nur 37 Prozent aus. 50 Prozent würden in diesem Fall den Weiterbetrieb akzeptieren. Und was im jetzigen Stadium unternommen werden sollte, führt in eine "Pattsituation". 47 Prozent wollen, dass das Projekt umgehend gestoppt wird, 44 Prozent votierten für den Weiterbau und neun Prozent zeigten sich hier unsicher.

Bleibt die Frage, warum sich so wenige an der Bürgerbefragung beteiligt haben. Denn immerhin halten fast 90 Prozent aller Befragten eine Volksabstimmung für ein gutes Mittel der politischen Entscheidungsfindung. Ein großes Problem, so Wunder, sei wohl die Unverbindlichkeit der Volksbefragung gewesen. "Die Bürger wollen nicht nur informiert werden, sie wollen mitentscheiden." Eine Bürgerbefragung ist für die Politiker dagegen nicht bindend. Und so kam es mehrfach zu dem Satz, "die da oben machen sowieso, was sie wollen". Darüber hinaus sei die Abstimmung auch zu spät gekommen und das Quorum, das eine Wahlbeteiligung von mindestens 50 Prozent vorschreibt, zu hoch gewesen.

Mit dieser Studie gelang es nun, die schweigende Mehrheit zum Sprechen zu bringen. Wunder ist sich sicher. "Hätten im Oktober 2012 alle Stimmberechtigten teilgenommen, hätten sich 43 Prozent für eine Duldung und 57 Prozent gegen das Projekt ausgesprochen."