Von Rainer Kundel

Schwenningen/Mannheim. Gut erholt von der etwas unglücklichen Heimniederlage vom Freitag gegen München zeigten sich die Mannheimer Adler in Schwenningen. Die weiterhin mit neun Punkten Vorsprung am Platz an der Sonne rangierenden Schützlinge von Geoff Ward mussten gestern ihren 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)-Sieg im Baden-Württemberg-Derby allerdings teuer bezahlten. Gegen die anfänglich mit Schaum vor dem Mund übers Eis checkenden Cracks der Schwarzwälder schieden Dennis Reul (Verdacht auf Gehirnerschütterung) und Danny Richmond nach Verletzungen frühzeitig aus.

Die Adler begannen am Neckarquell mit zwei Veränderungen gegenüber dem 4:5 gegen München. Youri Ziffzer war Starter im Tor, Verteidiger Christopher Fischer stand anstelle von Raymond im Aufgebot. Dagegen vertraute Geoff Ward dagegen trotz seiner markant zunehmenden Fehlerlastigkeit erneut Danny Richmond. Glen Metropolit pausierte zum fünften Mal in Folge aufgrund einer kleineren Handverletzung.

Der hektische Auftakt mit zwei Spieldauer-Strafen für die Gastgeber innerhalb der ersten sieben Minuten ließ die Emotionen in der Helios-Arena schnell zum Siedepunkt steigen. Die Führung der "wilden Schwäne" durch Rome (4./bei Strafen gegen Reul und Plachta) glich Kurtis Foster (8.) während einer vier gegen drei-Überzahl mit seinem ersten Tor für die Adler aus. Trotz der beiden fünf Minuten-Strafen hatten die Mannheimer den numerischen Vorteil nur für kurze Zeit, weil Plachta und Richmond - bereits auf der Strafbank - nach Reklamationen noch zwei zusätzliche Minuten "brummen" mussten. Nach 41 Minuten Bruttospielzeit schickten die Schiedsrichter die Hitzköpfe in die erste Pause. Aus Sicht der Adler war das 1:1 bei 17:6-Torschüssen eine zu dieser Zeit dürftige Ausbeute.

Als sich die Gemüter beruhigt hatten, brachte der Tabellenführer seine neue Stärke im Powerplay zur Geltung. Frank Mauer (28.) und nochmals Foster (31.) bestraften die Fouls von Greentree und Caldwell auf dem Fuß, mit dem 1:3 hatten die Nordbadener das Kommando endgültig übernommen. Allerletzte Zweifel am Ausgang beseitigte Jochen Hecht mit dem 1:4 (42.), durch die Vorlage von Foster verbuchte der vor drei Wochen verpflichtete Offensiv-Verteidiger ein drei-Punkte-Spiel. In der vergleichsweise ereignisarmen Folgezeit zeigte Ziffzer gegen Caldwell einen "big save", bevor Jamie Tardif (Vorarbeit Plachta) in der 58. Minute für den 1:5-Endstand sorgte.

Rückblick auf das Spitzenspiel vom Freitag: Das eigenartige Duell gegen die "Roten Bullen" (mehr Tore als Strafminuten) sorgte für einen Gegentorschnitt von vier aus den letzten vier Partien. Ein Alarmsignal, weil bei dieser Anzahl selbst die bekannte Offensivstärke der "Greifvögel" nicht Gewähr für Siege sein kann. Klar ist, dass für die Play-offs ein ausgewogeneres Verhältnis zwischen aggressivem Power-Hockey und stabiler Defensiv nötig ist.

Dort führt Eishockey von Küste zu Küste ins Verderben. Dass der November und Januar die gefährlichsten Monate für Nachlässigkeiten sind, ist bekannt. Larry Huras, charismatischer Trainer des ERC Ingolstadt, äußerte sich dazu, wie eine erfolgreiche Saison verläuft: "Ein guter Start, dann ein produktiver Durchhänger, in dem das Team zusammenwächst und schließlich Bestform wenige Wochen vor den Play-offs." So gesehen fliegen die Adler noch auf Kurs.

Schwenninger Wild Wings - Adler Mannheim 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)

Tore: 1:0 Rome (4.), 1:1 Foster (8.), 1:2 Mauer (28.), 1:3 Foster (31.), 1:4 Hecht (42.), 1:5 Tardif (58.)

Schiedsrichter: Aumüller (Planegg), Schütz (Bad Aibling)

Strafminuten: 14 + 10 Disziplinar für Palmieri + Spieldauer-Disziplinarstrafen Danner und Rome/12

Zuschauer: 6.033