Von Alexander Albrecht

Mannheim. Ja mei, wo sind wir denn hier gelandet? Eine stattliche Zahl junger Burschen in Lederhosen mischt sich am Samstagabend unter das Publikum in der ausverkauften SAP Arena. Zur Schlagernacht von SWR4 haben sich einige Größen der Branche angemeldet, die seit geraumer Zeit im Geschäft sind. Viele Fans identifizieren sich aber schon rein optisch mit einem 28-jährigen Shootingstar: Andreas Gabalier.

Ohrenbetäubendes Gekreische wie bei einem Boy-Band-Konzert bricht aus, als der österreichische "Volks-Rock'n'Roller" mit rosa Sonnenbrille und Krachlederner auf die Bühne kommt. Nach einer Soloeinlage mit dem Akkordeon bebt die Halle. Gabalier stimmt seinen Riesenhit "I sing a Liad für Di" an. Frenetisch begleitet ein Chor von mehreren Tausend Besuchern den Mann mit der Elvis-Tolle. Es ist ein, vielleicht der Stimmungshöhepunkt der Schlagernacht. Eine knappe halbe Stunde lang begeistert Gabalier die Masse. Mehr Zeit lässt der enge Zeitplan eigentlich nicht zu.

Die Rufe nach einer Zugabe sind jedoch so laut, dass Gabalier einen draufsetzt. Und wieder ist es dieser Ohrwurm "I sing a Liad für Di". Was in der Halle (noch) prima ankommt, könnte für den Grazer irgendwann ein Problem werden. Nämlich dann, wenn die Schlagerfreunde in ihm ein reines One-Hit-Wonder sehen und sich sattgehört haben. Rex Gildo - Hossa! - lässt grüßen.

Diese Sorge hat die erste Künstlerin des Abends nicht: Anna-Maria Zimmermann. Vor dieser Kämpfernatur, bekannt aus der dritten Staffel von "Deutschland sucht den Superstar", kann man nur den Hut ziehen. Nach einem Hubschrauberabsturz im Oktober 2010 musste sie um ihr Leben bangen. Als Folge des Unfalls blieb Zimmermanns linker Arm gelähmt, weshalb sie bei ihren Auftritten eine Armschlinge trägt. Wenn die 24-Jährige von "Leben, als wär's der letzte Tag" singt, ist das jedenfalls keine Phrase. Zimmermann macht das Beste aus der privaten Situation und ihre positive Energie überträgt sich auf das klatschende und tanzende Publikum, für das es "100 000 leuchtende Sterne" gibt.

In dieser Hinsicht ist Matthias Reim bescheidener. Er hat "nur" einen "einsamen Stern oben am Himmel" zu bieten. Andererseits hat es Reim geschafft, nach einer Millionenpleite und der Privatinsolvenz wieder "da" zu sein. Und natürlich weiß der Routinier ganz genau, auf was die Halle abfährt. "Könnt' Ihr es noch hören?", ruft Reim ins Mikro. Na klar, kein Konzert ohne "Verdammt, ich lieb Dich!"

Um die Liebe dreht es sich auch bei Claudia Jung, die zunächst ruhigere Töne anschlägt, um dann in einem flotten Medley Hit an Hit zu reihen. Etwas schnippisch wird sie allerdings, als ihr das Publikum bei der Ansage zum letzten Lied nicht zuhören will. "Haltet doch mal den Schnabel!" Hoppla!

Vom ersten bis zum letzten Ton an ihren Lippen hängt das Publikum dagegen bei Helene Fischer. Moderator Michael Branik gibt zu, Herzklopfen und feuchte Hände haben, kurz bevor die Sängerin in einem Lichtkegel zu sehen ist. Als Helene Fischer die Fans gerade richtig in Fahrt gebracht hat, ist der Auftritt auch schon wieder zu Ende. Das ist überhaupt das Problem bei zehn Künstlern, die sich innerhalb von fünf Stunden die Klinke in die Hand geben: Die Zeit drängt, das Live-Erlebnis geht ein wenig verloren.

Eher ist das Ganze eine Hitparade, die die umjubelte Andrea Berg sowie Christian Lais und Michelle fortsetzen. Und die Nik P. zum Abschluss bringt. Auch er wendet sich wie viele Kollegen bei der Schlagernacht einem Himmelskörper zu: dem Stern, "der Deinen Namen trägt".