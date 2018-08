if. Die Kanzlerin will gratulieren und kommt deshalb heute nach Heidelberg ins Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ), das seinen 50. Geburtstag feiert. Eineinhalb Stunden hat sich Angela Merkel Zeit genommen, um mit jungen Wissenschaftlern zu diskutieren, sich in den Laboren umzusehen, auf den Stationen mit Krebspatienten zu reden und zu den geladenen Gästen zu sprechen.

Als Ende Oktober 1964 das erste Domizil der Heidelberger Krebsforscher eingeweiht wurde, gab sich Bundeskanzler Kurt-Georg Kiesinger (CDU) die Ehre. 50 Jahre danach wird sich die Naturwissenschaftlerin Merkel informieren. Wenn das Forschungszentrum um die Mittagszeit zum Geburtstagsempfang einlädt, wird der hohe Gast allerdings schon wieder in Richtung Berlin entschwunden sein.

Ob Genom-, Tumor- oder Vorsorgeforschung - viele medizinische Fortschritte haben ihren Ursprung im Heidelberger Zentrum mit seinen heute 2500 Mitarbeitern. "Wir können jeden zweiten Patienten heilen", erklärte DKFZ-Chef Otmar Wiestler Anfang April in Berlin. "Wir sind heute wirklich auf dem Weg zu einer individuellen Krebsmedizin, weil wir die Krankheit mittlerweile viel besser verstehen." Individuelle Krebsmedizin, das bedeute effektivere und vor allem verträgliche Therapien als Alternativen zu Chemotherapie und Bestrahlung.