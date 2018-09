Von Rasmus Buchsteiner und Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Das Tempo ist hoch. Streit und Feuer von der ersten Minute an. Rainer Brüderle, Jürgen Trittin, Gregor Gysi - Punkt 20.15 Uhr geht die Wahl-Auseinandersetzung im Fernsehen gestern in die nächste Runde. Dunkle Business-Anzüge und Krawatten - die Spitzenkandidaten von FDP, Grünen und Linkspartei buhlen um die Gunst der noch unentschlossenen Wähler. Kein Stefan Raab als Moderator, keine "Deutschlandkette", stattdessen heftiger Wahlkampf auf offener Bühne. "Die Drei von der Zankstelle" - das Politiker-Trio macht der ARD-Werbung alle Ehre.

Der Schauplatz: Der Techno-Tempel Tresor, ein ehemaliges Kraftwerk in Berlins Mitte. Dort, wo sonst die Bässe wummern, gibt es jetzt kontroverse Wahlkampftöne in kühler Kulisse aus Stahl und Beton. Gleich zu Beginn streiten die Drei um Mindestlöhne und Altersarmut. Es geht wild durcheinander. Jeder will punkten, doch sie spulen ihre oft gehörten Argumente ab und bombardieren die Zuschauer mit einer Flut an Zahlen. Die ARD-Moderaten Sigmund Gottlieb und Jörg Schönenborn haben immer wieder Mühe, die drei Kontrahenten zu bremsen

"Herr Brüderle, Sie lügen!", attackiert Trittin den FDP-Spitzenmann. Zuvor hatte der Grüne die angekündigten Steuererhöhungen verteidigt. Bei dem Konzept würden durch eine Anhebung des Grundfreibetrags 90 Prozent der Einkommensbezieher mehr Netto vom Brutto haben, sagt Trittin. Brüderle nennt das "Märchenstunde". Dann Gysi und Trittin gegen Brüderle: Die Fraktionschefs der Opposition lassen kein gutes Haar an der Regierungsbilanz. Zu wenig Schuldenabbau, kein gesetzlicher Mindestlohn, Altersarmut, Beamtenpensionen, soziale Schieflage, Euro-Krise, Chaos bei der Energiewende - Schwarz-Gelb gleich vier schlechte Jahre, lautet ihre Botschaft.

Gysi und Trittin haben den FDP-Mann von Anfang an in der Zange. Brüderle versucht, dagegen zu halten und als "Mr. Mittelstand" zu punkten. "Jetzt wollen wir das Land nicht schlecht reden", hält er dagegen, verweist auf zwei Millionen neue Jobs, die die schwarz-gelbe Bundesregierung geschaffen habe. Den von Trittin und Gysi geforderten Mindestlohn lehnt er als Gift für die Wirtschaft ab. Die Themen wechseln im Minutentakt: Steuererhöhungen versus Entlastungen, gesetzliche Mindestlöhne contra Tarifautonomie, links gegen liberal.

Traumquoten, wie beim Duell zwischen Merkel und Steinbrück, als mehr als 17 Millionen Menschen zugesehen haben, waren nicht zu erwarten. Vor vier Jahren interessierten sich aber vier Millionen Zuschauer für das grün-gelb-rote Kräftemessen. Dass sie am Sonntag beim großen TV-Showdown nicht zum Zuge gekommen waren - für die "kleinen" Parteien und ihre Spitzenkräfte ein Ärgernis. Das Abschneiden der kleinen Parteien bei der Bundestagswahl entscheide schließlich darüber, wer Bundeskanzler werde, spricht sich der Liberale Brüderle für eine TV-Elefantenrunde mit allen Spitzenkandidaten aus - ein Format, das Merkel als Kanzlerin immer abgelehnt hatte.

Die Redeschlacht gestern Abend in der ARD - es ist auch das Aufeinandertreffen der möglichen Kanzlermacher. Wer kommt aufs Treppchen? Wer setzt sich durch? Aufmerksam hatte die FDP-Spitze am Sonntagabend Merkels Flirt mit ihrem SPD-Herausforderer Peer Steinbrück beobachtet. Der schwarz-rote Kuschelkurs, die warmen Worte der Kanzlerin für die Zeit der Großen Koalition lassen die Liberalen aufhorchen, steigern die Nervosität, dass es am Ende nicht noch einmal für Schwarz-Gelb reichen könnte und die FDP in der Opposition landet oder gar an der Fünf-Prozent-Hürde scheitert.

Brüderle, Trittin, Gysi - am Vorabend der Bundestagswahl treffen die drei Politiker bei TV-Entertainer Stefan Raab ("Absolute Mehrheit") erneut aufeinander. Am 19. September, zwei Tage zuvor, kommt es in ARD und ZDF dann doch noch zur großen "Elefantenrunde" mit Spitzenpolitikern aller Bundestagsparteien. Merkel und Steinbrück haben jedoch abgesagt: Die Kanzlerin lässt sich von Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen vertreten. Und anstelle Steinbrücks hat sich Parteichef Sigmar Gabriel angesagt.