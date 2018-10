Blick in die Akten: Unionsfraktionschef Volker Kauder und Angela Merkel beim Kleinen CDU-Parteitag in Berlin. Foto: dpa

Von Rasmus Buchsteiner, RNZ Berlin

Berlin. Unmut? Widerstand? Angela Merkel setzt noch einmal auf Überzeugungsarbeit. Sie habe zu Beginn der Koalitionsverhandlungen eine klare "Rote Linie" gehabt. Und zwar, ob es den Deutschen in vier Jahren besser gehe oder nicht. Nun sei die gute Chance gegeben, dass es Deutschland 2017 besser gehen werde, lobt Merkel den Koalitionsvertrag.

"Diese Verhandlungen waren für uns nicht einfach", räumt die Kanzlerin gestern beim Kleinen Parteitag der CDU in Berlin ein. Aber der Koalitionsvertrag sei nun eine gute Grundlage. Merkels Werbeoffensive für Schwarz-Rot - ein nüchterner, detaillierter Vortrag. Das reicht an diesem Tag aus, auch wenn der Unmut unüberhörbar ist. Am Schluss des Parteitags, nach mehr als zwei Stunden Debatte, bedankt sich Angela Merkel für die "lebendige Diskussion", die "richtig und wichtig" gewesen sei. Sie hat ihr Ziel erreicht: Keine Nein-Stimmen und nur zwei Enthaltungen hat es bei der offenen Abstimmung zum Koalitionsvertrag gegeben.

Grünes Licht von der CDU: Der schwarz-rote Koalitionsvertrag nimmt seine vorletzte Hürde. Hier hatten 167 Delegierte das letzte Wort, bei der SPD kommt es nun auf die 475.000 Mitglieder an. "Das ist die große Unbekannte", sagt einer aus dem Führungszirkel der CDU. "Das Rennen ist noch nicht gelaufen."

Der ganze große Aufstand in der CDU war gestern ausgeblieben. Zweifel ja. Unmut über die Zugeständnisse an die SPD - jede Menge. Grundsätzlich wird Schwarz-Rot nicht in Frage gestellt. Doch bereits vorab hatten junge Bundestagsabgeordnete mit einem "Manifest" das Denken über 2017 und die Große Koalition hinaus gefordert. Und viele Delegierte machen ihrem Ärger über Kompromisse Luft. Die Debatte über den Koalitionsvertrag mit der SPD im Berliner "Hotel InterContinental" gerät für CDU-Verhältnisse erstaunlich kontrovers.

Besonders von den Jüngeren und den Wirtschaftspolitikern kommt scharfe Kritik. Die Junge Union mäkelt an den Rentenbeschlüssen herum. Der Wirtschaftsflügel sieht den Standort Deutschland in Gefahr und kritisiert die Pläne zur Mütterrente als Belastung für künftige Generationen. "Meine Frau freut sich darüber und meine Kinder nicht", so Kurt Lauk, Chef des CDU-Wirtschaftsrates. "Wir sagen Nein zur wirtschaftspolitischen Grundausrichtung des Koalitionsvertrags", sagt Carsten Linnemann, Chef der CDU/CSU-Mittelstandsvereinigung - enthält sich aber bei der Abstimmung.

Merkel weiß um den Unmut und tritt dem Eindruck entgegen, dass CDU und CSU in den Verhandlungen kaum mehr erreicht hätten als SPD-Forderungen abzuwehren. Das Nein zu Steuererhöhungen sei ein Ja zu mehr Arbeitsplätzen, das Nein zu neuen Schulden ein Ja zur Verantwortung für künftige Generationen. Ein kurzes Wort des Bedauerns über das Ende von Schwarz-Gelb und das parlamentarische Aus der Liberalen. Ansonsten ist Merkel schon voll im "GroKo"-Modus.

"Tragbar", "nicht unzumutbar" - so beschreibt Merkel den Mindestlohn-Kompromiss. Die SPD habe deutlich gemacht, dass sie ohne Mindestlohn keinen Koalitionsvertrag unterschreiben werde. "Wir haben dann eingesehen: Das ist okay", erläutert Merkel die Kompromissfindung.

"Wir haben drei Monate zur Regierungsbildung gebraucht. Jetzt muss endlich einmal gearbeitet werden", ruft die Kanzlerin. Und da spricht sie auch den Zweiflern im Saal aus der Seele.