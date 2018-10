Von Rainer Köhl

Es sei ein "überaus hohes Teilnehmer-Niveau" bei der diesjährigen Lied Akademie gewesen, freute sich Torsten Schmidt, Leiter des Heidelberger Frühlings, am Ende des Abschlusskonzerts dieser zweiwöchigen Veranstaltung mit Meisterkursen, die jeweils eine Woche Thomas Hampson und Thomas Quasthoff geleitet haben. Besonders zur Ballade hatten die ausgewählten Stipendiaten viel gelernt, in Vorträgen wie auch in den Kursen.

Das hohe Niveau war nun in der Alten Aula sehr wohl zu spüren: Lang anhaltender Beifall krönte die Leistung der sieben Sänger und vier Pianisten. Die drei Sängerinnen waren allesamt von der Mannheimer Musikhochschule (aus der Klasse Prof. Snezana Stamenkovic): Die Sopranistin Tamara BanjeÅ¡evic gefiel mit zartem Duft und wohltönendem vokalem Fluidum, den sie zwei Debussy-Liedern schmiegsam entlockte und wunderbar weich schweben ließ.

Einen wohlgeformten Mezzosopran ließ Deniz Uzun hören: Treffliche Wechsel brachte sie in Kodalys "Die böse Gattin", zwischen zweifelndem und schnippischem Ausdruck. Absolut köstlich aber war ihre Interpretation von Mahlers "Des Antonius zu Padua Fischpredigt". Das fischige Bestiarium ließ sie mit all seinen allzu menschlichen Eigenschaften hinreißend in Erscheinung treten: die gravitätisch wichtigtuenden Karpfen, die blasierten Stockfische. Dabei zeigte sich die Sängerin als begnadete Komödiantin in Ton und Gebärde. Eine, die sich zu übertreiben traut, um den Humor auch hör- und sichtbar zu machen.

Große Klangkunst offerierte auch Sonja Å aric mit drei der "Vier Lieder" op.27 von Richard Strauss: Reiche Emphase und herrliche Farbenströme ließ sie große Weite gewinnen. Ganz berückend fing sie die tiefe Stille von "Morgen!" ein, der sie ruhige Spannung und visionären Ausdruck gab. Betörend schön und klangreich gesungen: Gänsehaut pur! Eine Sängerin mit großer Perspektive.

Aus der Klasse Stamenkovic kam auch Nikola Diskic. Packend begann der Bariton mit Schuberts "Prometheus", ein Lied, das er zur flammenden Anklage steigerte und dabei schöne Abstufungen dazwischen fand. Lyrische Geschmeidigkeit und prächtig entfalteten virilen Ausdruck fand er in Tschaikowsky-Romanzen.

Stärkste Eindrücke hinterließ Martin Häßler, der überaus wohlgetönte Farben und großen Ausdruck zu verbinden wusste. Ein kompetenter Sänger, der über intelligente Gestaltungskunst und große Musikalität ebenso verfügt wie über eine prächtige, würzige Stimme.

Sehr kultiviert sang der Bariton Fjölnir -lfasson die Lieder zweier isländischer Komponisten, lyrisch strömend. Etwas blass zunächst, doch steigerte er sich bei Runolfssons "Der Geizige" zu köstlichem Vortrag. Der Bassbariton Milan Siljanov machte den Anfang, hielt die Spannung im geheimnisvollen Pianissimo-Gesang bei Brahms sehr gut, ließ die Stimmungen von Loewes "Erlkönig" mit variablen Klangfarben und Nuancen wechseln.

Michael Mogl war der einzige Tenor in der Runde und imponierte mit überaus feiner und geschmeidiger Klanggestaltung, blühender Lyrik und herrlichem Registerausgleich. Vortreffliche Kunst boten auch die Liedbegleiter Yorika Kimura, Svetlana Kosenko, Nino Chokhonelidze und Lucas Blondel.