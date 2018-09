Innenansicht: Die Großbaustelle neben dem Rhein-Neckar-Stadion verändert derzeit fast täglich ihr Gesicht; der Baufortschritt ist rasant. Unser Foto, das am Mittwoch entstand, zeigt einen Blick in die Halle mit dem großen Becken, das bereits klar zu erkennen ist. Fotos: Tim Kegel

Von Martin Weis und Wolfgang Kächele

Sinsheim. Das Arbeitstempo auf der Großbaustelle im Sinsheimer Süden ist sagenhaft. Die Baufortschritte beim "Hochziehen" der Badewelt, die am 18. Dezember zusammen mit dem Sportbad ihre Pforten öffnen will, können auch Bauunkundige täglich bewundern: Die "Badewelt" bietet Baustellenführungen (nach vorheriger Terminabsprache) an.

Das Sportbad schmückt sich mittlerweile nicht nur bereits mit seinem kompletten Dach und fast ausgekacheltem Becken, für das höchstens an langen Wintertagen Kunstlicht erforderlich wird. Auch die sechs 25-Meter-Bahnen sind schon mit blauen Fliesen markiert. Sichtbar ist auch, dass der Umkleide- und Duschbereich des Sportbades von einem konkaven Dach geziert sein wird. An der Gestaltung von Umkleiden und Dusche wird derzeit kräftig gearbeitet. Das Lehrschwimmbecken ist ebenfalls gekachelt worden und hat die gleichen blauen Kacheln als Bahnmarkierung erhalten.

Unter der aufschiebbaren Glaskuppel der Palmen-Oase arbeitet derzeit eine halbe Hundertschaft an Experten und Handwerkern, um der Bade- und Erholungslandschaft ihre besondere Gestalt zu geben. Während die letzten Schweißarbeiten am Stahlskelett der riesigen Glasfronten bewältigt werden, sind die Glaser mit der Montage von mehreren hundert mannshohen Isolierglasscheiben beschäftigt. Das geht nicht ohne Hubsteiger, die ausgefahren auch den letzten Winkel unter der Glaskuppel erreichen.

Erstaunliches tut sich rund ums Hauptbadebecken, dessen Ecken und Nischen sowie Liegesessel im weißen Kachelschmuck glänzen. Der größte Teil der Oberfläche der riesigen Palmenoase zeigt sich mit Holzboden. Der ist gute zehn Zentimeter stark, besteht aus geleimten Lagen und wird als 15 Meter lange und 1,50 Meter breite "Bahnen" per Lkw von einem Hersteller aus der Region angeliefert. Nach einem ausgeklügeltem Plan werden die "Holzbahnen" zugesägt und um die verschiedenen Themenbäder und das große Wellnessbecken herum verlegt. Nur ein schmaler Streifen um die Becken wird später gekachelt sein.

Noch so gut wie gar nichts zu erkennen ist von den diversen Saunen und Entspannungsbereichen, die sich zur Zeit als halbrunder Betonrohbau um die Palmenoase Richtung Osten (und künftigem Eingangsbereich) anschließen. Das gilt auch für den Eingang, an dem Maurer und Betonierer mit Hochdruck schaffen. Erkennbar ist jedoch, dass der Glaskuppel von ihrer "Gleitbahn" nur noch ein kleines Stück der 50 Meter langen Strecke aus Stahl fehlt, auf der sie Richtung Osten geöffnet wird.

Laut Julia Meyer (Marketing und Öffentlichkeitsarbeit der Badewelt Sinsheim) sind alle Arbeiten "voll im Zeitplan." Demnächst geht es an den großen Parkplatz und seine Zufahrt über die Hummelbergstraße. Er schließt sich an den Rhein-Neckar-Arena-Parkplatz P 11 an, wird einen Teerbelag erhalten und mit Bäumen optisch wie ökologisch aufgewertet.