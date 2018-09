Von Claus-Peter Bach

Heidelberg. Welche Bedeutung hat der Heidelberger Sport? Was bedeutet er für die Stadt Heidelberg? Wie will die Stadt den Sport entwickeln? Was können die Gäste aus aller Welt beim Internationalen Deutschen Turnfest im Mai 2013 in Heidelberg erleben? Über diese Fragen sprach die RNZ mit Gert Bartmann. Der 52-jährige Stadtdirektor, geboren in Handschuhsheim, ist Leiter des Amtes für Sport und Gesundheitsförderung der Stadt Heidelberg und hat von seinem Büro aus den schönsten Ausblick in ganz Heidelberg - auf die Liegewiese des Tiergartenschwimmbads.

Herr Bartmann, ist Heidelberg eine Sportstadt?

Eine Sportstadt, mit einem außergewöhnlich breiten Angebot, worin wir uns von anderen Sportstädten signifikant unterscheiden. Die Stärke des Heidelberger Sports ist seine Vielfalt. Eine bedeutende Rolle spielt Heidelberg in seinen traditionellen Sportarten: Dem Basketball, dem Rudern, dem Behinderten- und Rehasport und dem Rugby, wo gegenwärtig fünf Vereine der Bundesliga angehören. Das ist einmalig für eine Stadt! Wir haben ein breit gefächertes Spektrum von Sportarten. Wo kann man schon von einem 500 Meter hohen Berg mit dem Gleitschirm herunterfliegen und anschließend auf dem Neckar segeln oder in mehreren Stadtteilen Hockey spielen?

Wie beurteilen Sie die Situation im Hockey, in dem Heidelberg einst deutscher Meister war?



Momentan herrscht eine Flaute, aber dank der guten Jugendarbeit und der ansprechenden Leistungen der jungen ersten Mannschaft wird es bald wieder aufwärts gehen.

Welche Rolle spielt Heidelberg in der Sportregion Rhein-Neckar?

Da die Zentrale des Olympiastützpunkts Rhein-Neckar im Neuenheimer Feld angesiedelt ist, wird der Hochleistungssport in der Metropolregion von Heidelberg aus geprägt.

Die Sportregion Rhein-Neckar wurde gegründet, um europaweit sichtbare Leuchttürme des Sports zu bauen. Welche sind die Heidelberger Leuchttürme?

Es sind der Rollstuhlmarathon, der in jedem zweiten Jahr stattfindet, und die alljährlichen Großveranstaltungen HeidelbergMan im Triathlon, Halbmarathon und Ruderregatta, aber auch die Rugby-Europameisterschaftsspiele, die regelmäßig in Heidelberg stattfinden - so am 17. November zwischen Deutschland und Moldawien. Das sind Veranstaltungen, die weithin bekannt sind. Oft nehmen sogar Athleten aus Übersee daran teil und tragen angenehme Erinnerungen an unsere Stadt nach Hause.

Worin unterscheidet sich die Heidelberger Sportförderung von der anderer Kommunen?

Wir fördern gegenwärtig nach dem XVI. Sportförderungsprogramm, das nach dem Willen einer aus Repräsentanten des städtischen Sportausschusses, des Sportkreises Heidelberg, des Kämmereiamtes und des Amtes für Sport und Gesundheitsförderung gebildeten Kommission mit leichten Modifizierungen und Modernisierungen fortgeschrieben werden soll. Für unsere Vereine ist dabei entscheidend, dass die finanzielle Ausstattung dieses Förderprogramms stets gut ist und eine große Verlässlichkeit und Planungssicherheit bietet. Die Zusammenarbeit der Stadt mit dem Sportkreis, dem Badischen Sportbund Nord und dem Institut für Sport und Sportwissenschaften der Universität Heidelberg ist aus meiner Sicht ideal. Es besteht ein enges Netzwerk, das dem Sport sehr nützt.

Sie sind viele Stunden im Büro und oft bei den Vereinen. Wie steht es um das eigene Sport treiben?

Das beschränkt sich, da ich nach einem Unfall mehrere Stahlnägel im Bein habe, auf etwas Fitnesssport - Radfahren und Nordic Walking.

In dieser Woche hat die TSG Rohrbach damit überrascht, mit starker Hilfe der Stadt ein großes Bauwerk am Erlenweg errichten zu wollen. Wie stehen Sie dazu?

Zunächst möchte ich betonen, dass die Stadt Heidelberg der TSG Rohrbach keine neue Sporthalle "spendieren" wird. Vielmehr wird das städtische Sportgelände am Erlenweg an die TSG verpachtet, die darauf eine große Sporthalle für den Schulsport, den Vereinssport der TSG und anderer Sportgruppen bauen will. Hierzu wird die Stadt einen Zuschuss geben. Nachdem sich der Sportausschuss, der in Heidelberg von Gemeinderäten und sachverständigen Bürgern gebildet wird, mit dem Bau der Halle beschäftigt hat, werden sich nun der Finanzausschuss, der Hauptausschuss und der Gemeinderat damit befassen.

Wann wird gebaut?

Es wäre schön, wenn die TSG Rohrbach im Frühjahr 2013 beginnen könnte, dann wäre die Halle 2014 verfügbar. Die alte Halle am Erlenweg ist so marode, dass sie nicht mehr lange genutzt werden kann. Das Konzept der neuen Halle wurde übrigens von der TSG und vor allem von der Leitung der IGH-Grundschule erarbeitet und wird von uns als ideal für ganz Rohrbach betrachtet.

Viele Fußballer der TSG Rohrbach sind ausgetreten und haben mit 61 Mitgliedern die FG Rohrbach gegründet, die am Mittwoch als Mitglied in den BSB aufgenommen wurde. Die FG Rohrbach sucht eine Spiel- und Trainingsstätte. Können Sie helfen?

Da die FG Rohrbach die Stadt auf Zuteilung eines Sportplatzes verklagt hat, ist das Rechtsamt für dieses schwebende Verfahren zuständig. Wir sind immer bemüht, unseren Vereinen zu helfen, was manchmal nicht von heute auf morgen geht.

Welche weiteren Bauvorhaben sind für den städtischen Doppelhaushalt 2013/14 noch vorgesehen?

Das Sportamt hat eine Agenda für die nächsten Jahre, die weit über 2014 hinausreicht. Kürzlich haben sich die Damen und Herren Gemeinderäte bei einer Sportstättenbegehung über die ersten Vorhaben informiert. Jetzt müssen wir abwarten, was der Doppelhaushalt 2013/14 enthalten kann. Es gibt in Heidelberg leuchtende Beispiele dafür, wie ehrgeizige Projekte durch das Zusammenwirken mehrerer Zuschussgeber realisiert werden können. Der Fußball-Campus des ASC Neuenheim und der DJK Handschuhsheim wird beispielsweise mit Mitteln der Stadt, des BSB und der Dietmar-Hopp-Stiftung gebaut.

Die Basketballer der MLP Academics wünschen sich eine neue Halle, kleiner als die SAP Arena und größer als die OSP-Halle...

...die die Stadt weder bauen noch bezahlen noch betreiben wird. In der Tat wäre es für Heidelberg, den USC, aber auch für andere Vereine in der Stadt und der Region sowie für Veranstalter von Konzerten gut, eine solche Halle zu haben. Diese müsste allerdings von einem Investor gebaut und betrieben werden. Die Stadt unterstützt gerne bei der Standortsuche und mit Machbarkeitsstudien und könnte auch einen Bau- oder Betriebskostenzuschuss gewähren, falls eine Schulsportnutzung möglich wäre.

Vom 18. bis 25. Mai 2013 findet das Internationale Deutsche Turnfest in der Metropolregion statt. Nur in Mannheim?

Nein, nein. Wichtiges wird in Heidelberg zu erleben sein. Alle Prellball-Wettbewerbe sind in den beiden Hallen des Sportzentrums Süd. Beachvolleyball findet auf dem Messplatz statt.

Das wird blutige Knie geben!

Da wir acht- bis zehntausend Tonnen Sand ausbreiten werden, ist das nicht zu befürchten. Es entstehen 30 Spielfelder mit einem von Tribünen umbauten Centre Court, mit Umkleide- und Versorgungszelten - wir haben eine anspruchsvolle logistische Aufgabe zu bewältigen. In Heidelberg werden aber auch einige tausend Turnfestbesucher schlafen, zum Beispiel in unseren Schulen, wo sie von Heidelberger Vereinen betreut werden. Alle Gäste aus dem Ausland sind in Heidelberger Schulen, der Jugendherberge und in Hotels untergebracht. Die erste Hotelbuchung wurde an dem Tag registriert, an dem die Metropolregion den Zuschlag als Ausrichter bekommen hat.

Turnfest ist nicht nur Spiel und Sport, sondern auch Begegnung und Wissenstransfer.

Deswegen kommt das Turnfest nach Heidelberg, in die Stadt der Wissenschaften. Wir richten im Sportinstitut, in der Pädagogischen Hochschule, im Olympiastützpunkt und im Sportzentrum Nord die Turnfest-Akademie aus, einen wissenschaftlichen Kongress mit 450 Angeboten in Vorträgen, Workshops und Fortbildungen mit 150 Experten aus aller Welt. Auf dem Uniplatz gibt's ein tägliches Musik- und Kulturprogramm, und am Pfingstmontag bieten wir unseren Gästen das "Schaufenster des Sports" auf der Neckarwiese und eine tolle Schlossbeleuchtung.