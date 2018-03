Von Heribert Vogt

Schon lange bevor der amerikanische Comic-Held Sergeant Superpower am Ende abstürzt, ist dieser Topfighter für das Gute ins Wanken, Torkeln und Trudeln geraten. Denn in dem Stück "Sergeant Superpower rettet Amerika", das Rebekka Kricheldorf als Auftragsarbeit für das Heidelberger Theater zu dessen USA-Schwerpunkt geschrieben hat, gehen der patriotischen Kampfmaschine langsam aber sicher die Feindbilder aus.

In dem nun im Alten Saal uraufgeführten Bühnenwerk blickt Sergeant Superpower schließlich auf einen siebzigjährigen Einsatz gegen wechselnde Achsen des Bösen zurück. Die ursprüngliche "mission impossible" des "wachsamen Wächters der Freiheit" bestand in seinem Kampf gegen Nazi-Deutschland - und dieser Gegner bleibt auch durch die folgenden Jahrzehnte das verlässlichste Feindbild.

Und da ist es gerade aus deutscher Sicht nicht schlecht, wenn Sergeant Superpower ins Schlingern und Schleudern kommt, zeigt sein unaufhaltsamer Abstieg doch im Umkehrschluss auch das sich wandelnde Verhältnis zwischen den USA und Deutschland: Schließlich erhält der Comic-Held sogar deutsche Unterstützung - ein starkes Zeichen für Normalisierung und Annäherung zwischen beiden Ländern.

Aber selbst als nach dem Zweiten Weltkrieg erst Kommunisten, später zunehmend auch Terroristen und Diktatoren ins Visier des Weltpolizisten Superpower geraten, so erhalten diese Feindbilder doch stets bald Risse. Und wenn schließlich gar nichts mehr geht, werden doch wieder die alten Nazis als Gegner ausgegraben - offenbar sind sie noch immer die nachhaltigste Inkarnation des Bösen.

Regisseur Erich Sidler bringt das Stationendrama in flottem, revueartigem Aufriss auf die Bühne. Wie hier rund siebzig Jahre US-Historie miterzählt werden, das erinnert an Robert Zemeckis' Kinofilm "Forrest Gump" nach dem gleichnamigen Roman von Winston Groom, dessen Protagonist ebenfalls durch die amerikanische Zeitgeschichte reist.

Alles beginnt damit, dass die beiden jüdischen Comic-Texter/Zeichner Moshe und Josef 1941 in New York den Helden Floyd Flanders alias Sergeant Superpower als Gegenspieler der Nazis kreieren, der für den Kriegseintritt der USA wirbt, die Nazis und auch schon mal Adolf Hitler selbst machtvoll attackiert. Schau-platz des virtuellen Kampfes ist der kleine Zeitgeist-Verlag - der spätere World-of-Wonder-Verlag -, in dem der Comic "Sergeant Superpower" über viele Jahre erscheint.

In den knapp skizzierten, sich mit der Zeit vor den Augen des Publikums verändernden Verlags- und Redaktionsräumen (Bühne: Gregor Müller) herrscht ein ständiges Kommen und Gehen der Schauspieler, die in zahlreichen Rollen den Wandel der Zeiten ins Tagesgeschäft des Verlags tragen. Dieses besteht immerfort in der Aufgabe, Comic-Figuren nach dem wechselnden Geschmack der Leser zu erfinden, somit auch deren jeweiliger Weltsicht nachzuspüren. Darin marschieren mal die Nazis, mal die Sowjets, Vietcong oder al-Qaida-Kämpfer nach vorne. Und dazwischen funkt immer wieder der ewig junge Sergeant Superpower, der in eine Reihe mit seinen Kollegen Batman, Superman oder Spiderman gehört.

Die häufigen sowie raschen Wechsel von Nachdenklichkeit und Irrwitz, tragischen Ereignissen und Situationskomik lassen den Zuschauer die Comic-Story wie einen Rausch erleben. Das bewirken vor allem die Schauspieler mit ihrem ebenso markanten wie temporeichen Spiel.

So ist Bertram Maxim Gärtner der zwar schön bunte, aber zunehmend gebrochene Comic-Held (Kostüme: Bettina Latscha). Florian Mania spielt den Texter Josef Katz oder Senator McCarthy, Christina Rubruck Hitler oder Stalin. Andreas Seifert stellt den Comic-Herausgeber dar, während Olaf Weißenburg als Erzschurke "Der Schädel" agiert und Lisa Förster Floyds Kumpel Ricky wie dessen Nachfolgerin "Glitzerine" vorstellt.

Trotz aller comic-hafter Typisierung während des quirligen, gut zweistündigen Theaterabends (Musik: Philipp Stangl, Jakob Dinkelacker) wies die Aufführung doch oft auch Tiefenschärfe auf, besonders bei häufigen Differenzierungen der amerikanischen Gesellschaft. Und die deutliche Kritik an den zahlreichen von den USA geführten Kriegen kommt vor allem auch deshalb glaubwürdig daher, weil latent stets - wenn auch in karikierter Form - die deutsche Geschichte bis in die Gegenwart immer wieder mitschwingt. Dessen ungeachtet gehört es mittlerweile zu einer offenen und freundschaftlichen Partnerschaft, dass Deutschland zu den USA auch einmal auf kritische Distanz gehen darf, wie dies ja auch schon auf der politischen Ebene der Fall war.

Insgesamt ein so unterhaltsamer wie ansprechender Abend zum deutsch-amerikanischen Verhältnis, der zwischen Spaß und Ernst, Nähe und Fremde gekonnt die Balance hielt. Dafür gab es begeisterten Beifall.

Info: Nächste Termine: 17., 18. Oktober, 5., 6., 13. November, jeweils 19.30 Uhr. Kartentelefon: 06221/5820000; www.theaterheidelberg.de