Stuttgart. (dpa-lsw) In ein weißes Tuch gehüllt, thront ein bronzener Mops auf einer Säule am Stuttgarter Eugensplatz. Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) zieht an einer roten Schleife und lässt den Stoff hinuntergleiten. Applaus. Die Stuttgarter freuen sich über den neuen Mops, eine Hommage an den Komiker Loriot, der nun für immer über die Landeshauptstadt blicken soll.

Die im Vorfeld als «Flashmops» angekündigte Feierlichkeit am Dienstag, mit Gratis-Eis und Blasmusik, ist das offizielle Willkommen der sechs Kilogramm schweren Figur auf ihrem Platz auf einer Säule, auf der auch das Bülow'sche Familienwappen prangt. Wie das i-Tüpfelchen steht der Mops auf der Stele, welche ursprünglich mopslos geplant war.

Die Geschichte mit dem Mops begann mit einer humoristischen Aktion zunächst Unbekannter. Im November, am 90. Geburtstag Vicco von Bülows wurde die drei Meter hohe Säule zu seinem Gedenken auf dem Platz vor dem Haus aufgestellt, in dem die Familie von 1938 an wohnte. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion war ein goldener Stein-Mops auf der Säule platziert worden. Der Mops gefiel. Und als die Figur im Dezember spurlos verschwand, war die Trauer groß. Viele waren davon ausgegangen, der Mops gehöre ohnehin zum Denkmal und sie wünschten sich den gemopsten Mops zurück. Die nackte Säule war den Schwaben zu schlicht.

Geplant war der Mops als «Gag, um dieser großen Persönlichkeit gerecht zu werden», sagt Martin Elbert, Betreiber des Blogs «Kessel.TV». Aufgrund der Reaktionen nach dem Verschwinden bekannten er und seine Kollegen sich zu der Tat und boten sogar an, ein symbolisches Lösegeld in Höhe von 38,95 Euro an die Entführer zu zahlen. Auch Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) beteiligte sich per Facebook und Twitter an der Suche. Die Nachforschungen zogen weite Kreise, blieben jedoch erfolglos.

Doch die Schwabenstadt sollte ihren Mops wiederbekommen. Eine von den «Stuttgarter Nachrichten» ins Leben gerufene Spendensammlung brachte die knapp 6000 Euro ein, die den neuen Bronze-Mops ermöglichten. Der Stuttgarter Bildhauer Uli Gsell, der bereits die Säule gestaltete, war mit der Ergänzung einverstanden. Er goss die Statue und brachte sie an ihrem angestammten Platz an. Dieses mal aber diebstahlsicher: eingemörtelt, verdübelt und fest verankert.

In seiner Rede spricht Kuhn von einem «heiteren Moment, den Mops auf die Stele zu bringen» und erinnert an die Leichtigkeit, die Loriot verbreitete. «Leichtigkeit macht das Leben schöner» und gerade in ernsten Zeiten sei sie willkommen - wie der Mops auf der Säule. Dass er die Spießigkeit aufs Korn nahm und damit für Aufbruch sorgte, mache Loriot zum «Kulturrevolutionär», sagt der Oberbürgermeister.

Zu den Anwesenden zählt auch Astronaut Ulf Merbold. Er liest ein Grußwort des Literaturkritikers Hellmuth Karasek vor, der den Mops darin als «Vollendung und gleichzeitig Karikatur des Hundes» bezeichnete. Es ist davon auszugehen, dass Loriot das zumindest ähnlich sah. Fest steht: Loriot war Mops-Liebhaber. Er schätzte ihre Eigenschaften, posierte oft mit ihnen auf Bildern und bediente sich ihrer für seine Sketche. «Möpse sind mit Hunden nicht zu vergleichen. Sie vereinigen die Vorzüge von Kindern, Katzen, Fröschen und Mäusen» - so ließ er es in seinem Buch «Möpse & Menschen - Eine Art Biographie» verlauten.