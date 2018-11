Die CDU will ''Gemeinsam erfolgreich für Deutschland'' sein, die SPD plakatiert: ''Das Wir entscheidet''. Griffige Slogans mit eingängigen Botschaften sollen vor allem Unentschlossene überzeugen. Geht dieses Konzept aus? Die RNZ hat nachgefragt. Fotos: Joe

Von Christian Beck

Heidelberg. Sie hängen an fast jeder Laterne, und das nicht nur in Heidelberg: Rund eine Woche vor der Bundestagswahl dominieren Wahlplakate das Bild vieler Straßen. Neben den Porträts der Kandidaten sind darauf vor allem die Slogans der Parteien zu finden. Doch lässt sich in einem kurzen Satz genug Inhalt transportieren, um das Plakat unverwechselbar zu machen? Erkennen Passanten überhaupt, welche Partei jeweils für ihr Programm wirbt?

Diese Fragen stellte sich die Politik-Redaktion der Rhein-Neckar-Zeitung und machte deshalb den Test: In der Heidelberger Fußgängerzone zeigten wir Passanten eine Reihe von Wahlslogans, und ließen raten, zu welchen Parteien sie gehören. Das Ergebnis hielt so manche Überraschung bereit.



Die RNZ testete, ob die Wahlslogans der vielen Plakate den Wählern im Gedächtnis bleiben - und ob das überhaupt was bringt.

Hintergrund

CDU: Gemeinsam erfolgreich für Deutschland.

SPD: Das Wir entscheidet.

FDP: Die Mitte entlasten.

Bündnis 90/Die Grünen: Mit Essen spekulier ich nicht. Und Du?

Die Linke: Miete und Energie: Bezahlbar für alle.

CDU: Gemeinsam erfolgreich für Deutschland.

SPD: Das Wir entscheidet.

FDP: Die Mitte entlasten.

Bündnis 90/Die Grünen: Mit Essen spekulier ich nicht. Und Du?

Die Linke: Miete und Energie: Bezahlbar für alle.

Alternative für Deutschland: Mut zur Wahrheit.

Piratenpartei: Grundeinkommen. Das wird man ja doch wohl mal sagen dürfen.

Solveig Nürnberger, 27, Studentin: Sie hat bei der Umfrage zu Beginn den richtigen Riecher: Die Slogans der CDU und der Sozialdemokraten erkennt sie zielsicher. "Sozial. Gerecht. Machbar." von der Linken klingt für sie aber ebenfalls nach SPD. Und hinter "Mut zur Wahrheit" von der AfD vermutet sie die Piraten. "Für mich spielen diese Slogans aber gar keine Rolle", erklärt sie überzeugt. "Ich habe mich noch nicht entschieden, welcher Partei ich bei der Bundestagswahl meine Stimme gebe, aber die Aussagen auf den Plakaten beeinflussen meine Entscheidung nicht." Ihrer Meinung nach sollten gelungene Wahlplakate vor allem witzig sein.

Erika Rackevei, 73, Rentnerin: "Mit Essen spekulier ich nicht. Und Du?" - das Plakat der Grünen erkennt sie. Die anderen sechs allerdings nicht. Beim Slogan der CDU tippt sie auf die FDP, hinter der SPD, der FDP und der Linken vermutet sie die Grünen. "Mut zur Wahrheit" - der Satz, der sich auf jedem Plakat der AfD wiederfindet - klingt für sie nach der Linken. Und mit dem Wahlspruch der Piraten kann sie schließlich gar nichts anfangen. "Ich glaube nicht, dass diese Plakate etwas bringen", stellt sie daraufhin amüsiert für sich fest. "Die sind einfach zu ähnlich." Dementsprechend glaubt sie auch nicht, dass die Botschaften der Wahlplakate sie beeinflussen. Sie informiere sich lieber aus Fernsehbeiträgen. Was an den Plakaten verbessert werden könnte? "Eigentlich nichts."

Mohammad Mahmoud, 57, Straßenbahnfahrer: Er meint: "Diese Slogans bringen nichts. Man liest sie, geht vorbei, und nichts bleibt im Kopf. Irgendwas müsste man da anders machen. Ich denke, sachliche Diskussionen im Fernsehen oder Podiumsdiskussionen sind besser geeignet, um sich zu informieren." Die meisten der Slogans hat er aber trotzdem erkannt. Lediglich die Wahlsprüche der AfD und der Piratenpartei konnte er nicht zuordnen.

Gisela Merle, 64, Rentnerin: Sie erkennt bis auf den Slogan der CDU alle. Dass sie einmal daneben lag, ärgert sie sichtlich. Und das, obwohl ihr die Slogans nicht wichtig sind: "Wer sich näher damit befasst, merkt, dass die Wahlsprüche keinen Wert haben. Die sind sehr oberflächlich. Für mich zählen politische Inhalte, und die finde ich auf Wahlplakaten nicht."

Ulrich Krehbiel, 69, Rentner: Auch er kann sechs von sieben Slogans richtig zuordnen, lediglich mit dem der AfD weiß er nichts anzufangen. Große Bedeutung misst er den Wahlsprüchen aber nicht bei: "Im Gegensatz zu früheren Wahlen sind heute die Argumente der Parteien häufig austauschbar."