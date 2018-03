Eberbach/Hirschhorn. Der Neckar führt wieder Hochwasser. Schon am Freitag wurden der Neckarlauer in Eberbach und die Uferstraße in Hirschhorn gesperrt. In beiden Städten rechnet man mit einer Vollsperrung übers Wochenende hinweg. Der Pegel in Gundelsheim war am Freitag steil in die Höhe geschnellt. (towi)