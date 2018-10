Von Kyle Knight

Kathmandu. Es war eine alpinistische Meisterleistung, als der Nepalese Tenzing Norgay und der Neuseeländer Edmund Hillary am 29. Mai 1953 als erste Menschen den höchsten Berg der Welt erklommen. Seither gelang es rund 3000 Bergsteigern aus den unterschiedlichsten Motiven, den 8848 Meter hohen Gipfel zu bezwingen. Eine Massenschlägerei zwischen Alpinisten und Trägern im Frühjahr überschattet den 60. Jahrestag und wirft ein Schlaglicht auf die Abenteuer-Industrie am Mount Everest, die viele inzwischen mit Sorge betrachten.

1852 wurde der bis dahin unspektakuläre Gipfel im Osten des Himalaya in der "Großen Trigonometrischen Vermessung Indiens" als höchster Berg der Welt identifiziert. 101 Jahre später bestiegen Hillary und Norgay den Berg. Ihre Expedition dauerte mehr als zwei Monate, für die fast acht Tonnen Ausrüstung brauchten sie 300 Helfer.

"Mein Großvater und Edmund Hillary haben eine großartige und historische Leistung erbracht", sagt der Enkel Norgays, Tashi Tenzing, in der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu. "Doch der 60. Jahrestag ist auch ein Zeitpunkt, an dem man über den Berg - und was wir mit ihm gemacht haben - nachdenken sollte." Zwar sei der Alpinismus wichtig für sein Land, betont der 49-Jährige. Doch er mahnt, das Ökosystem für zukünftige Generationen zu schützen.

Hintergrund Edmund Hillary & Tenzing Norgay Sir Edmund Hillary, 1919 in Auckland (Neuseeland) geboren, begann bereits in frühen Jahren mit dem Bergsteigen. Nach einer kurzen Laufbahn als Imker und Navigator bei der Luftwaffe widmete er sich ganz diesem Metier: Kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges erklomm er 1948 den Mount Cook, mit 3754 m höchster Berg Neuseelands. Als Teil einer britischen [+] Lesen Sie mehr Edmund Hillary & Tenzing Norgay Sir Edmund Hillary, 1919 in Auckland (Neuseeland) geboren, begann bereits in frühen Jahren mit dem Bergsteigen. Nach einer kurzen Laufbahn als Imker und Navigator bei der Luftwaffe widmete er sich ganz diesem Metier: Kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges erklomm er 1948 den Mount Cook, mit 3754 m höchster Berg Neuseelands. Als Teil einer britischen Expedition gelang es ihm 1953 gemeinsam mit Tenzing Norgay, als erste Menschen den Gipfel des Mount Everest zu erklettern. Dieser Erfolg brachte ihm von Königin Elisabeth II. den Ritterschlag ein. Nach seinem Tod 2008 erhielt er ein Staatsbegräbnis. Quelle: Wikipedia Tenzing Norgay, 1914 in Tshechu (Tibet) geborener Angehöriger des Sherpa-Volkes, nahm 1935 an seiner ersten Mount Everest-Expedition teil. Für seinen Erfolg 1953 erhielt er von der britischen Königin die George Medal. In der nepalesischen Öffentlichkeit wurde danach versucht, ihn als ersten Menschen auf dem Gipfel darzustellen. Er und Hillary betonten jedoch stets, gemeinsam auf den Gipfel gelangt zu sein. Norgay starb 1986 im indischen Darjeeling, wo heute eine Statue an ihn erinnert. Quelle: Wikipedia

[-] Weniger anzeigen



Dieses Jahr waren bereits rund 500 Bergsteiger auf dem Gipfel, professionelle Bergsteiger, Aktivisten, Spendengeld-Sammler oder Rekordjäger, darunter ein Achtzigjähriger, eine beinamputierte Inderin, die ersten Frauen aus Saudi-Arabien und Pakistan sowie die erste Frau, die den Everest zwei Mal in einer Saison bezwang. Ganz oben angekommen ist es üblich, mit den Angehörigen zu telefonieren und für Fotos zu posieren, bevor der Abstieg beginnt.

Hillarys Sohn Peter und Norgays Sohn Jamling werden den Jahrestag zusammen mit der britischen Königin Elizabeth II. bei einer Feier in der Royal Geographical Society in London begehen. Am Mount Everest selbst wird der Jahrestag mit verschiedenen Aktionen gefeiert, von einer Putzaktion am Basislager bis zu einem Höhenmarathon. Im Palast von Kathmandu sollen berühmte Gipfelstürmer bei einer Gala geehrt werden.

Überschattet werden die Feierlichkeiten von der Auseinandersetzung zwischen Alpinisten und Trägern in 7470 Metern Höhe Ende April. Zwei Extrembergsteiger, der Schweizer Ueli Steck und der Italiener Simone Moro, gerieten an einem Eisfeld mit Sherpas in Streit, die daraufhin Verstärkung holten und die Bergsteiger verprügelten. Obwohl Stecks Leute mit den Trägern danach ein "Friedensabkommen" unterzeichneten, verließen sie den Mount Everest 48 Stunden später, weil ihnen die Lust am Klettern vergangen war, wie sie sagten.

Beobachter machen die wachsende Konkurrenz zwischen den Expeditionen für den Gewaltausbruch verantwortlich. Andere betonen, der Vorfall zeige die Eifersucht der schlecht bezahlten Sherpas untereinander. Ein US-Bürger, der früher im Himalaya wohnte, nannte in einem Beitrag für den "National Geographic" die Sherpas "vornehme Wilde", was ein nepalesischer Kolumnist in einer örtlichen Tageszeitung als "abstoßend, verächtlich und rassistisch" verurteilte.

Ein berühmt gewordenes Foto von 2012 zeigt Bergsteiger, die wie Ameisen an der Eiswand der Lhotse-Flanke Schlange stehen. Es wurde zum Sinnbild eines Berges, der nach Einschätzung des "Geographic" am Limit ist.