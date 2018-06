Von Christoph Moll

Sandhausen. Im Hardtwaldstadion rollt am Sonntag zum letzten Mal in dieser Saison der Ball, schon jetzt rollen auf dem Gelände die Bagger: Bereits vor dem letzten Heimspiel des SV Sandhausen in dieser Spielzeit der Zweiten Fußballbundesliga gegen den FC Ingolstadt beginnt in diesen Tagen der Ausbau zu einer Fußballarena. Das Fassungsvermögen des Hardtwaldstadions wird von derzeit rund 12.000 auf über 15.000 Zuschauer erhöht, es entstehen zwei neue Tribünen. Dann passt ganz Sandhausen ins Stadion. Außerdem wird bereits jetzt ein neuer Trainingsplatz gebaut.

Schon beim Betreten des Stadiongeländes ist das Dröhnen der Baumaschinen zu hören. Bagger bewegen auf dem künftigen Trainingsplatz große Erdmassen. Bereits im Winter wurde rund ein Hektar Wald für das neue Naturrasenspielfeld gefällt. Inzwischen ist der Untergrund des Platzes mit Drainage fertig, gestern setzten Arbeiter Randsteine zur Abgrenzung des Spielfeldes. Danach wird der Rasen eingesät, wie SVS-Sprecher Siggi Müller sagte. Zur neuen Saison sollen hier die Profimannschaft des SVS trainieren und das U 23-Team seine Spiele austragen. Außerdem soll der Platz von Jugendmannschaften genutzt werden.

Das Kernstück der insgesamt rund fünf Millionen Euro teuren Investition ist aber die Erweiterung des Stadions. Bereits vor zwei Jahren - nach dem Aufstieg von der Dritten in die Zweite Bundesliga - wurde das "Wohnzimmer" des SVS vergrößert und das Fassungsvermögen von etwa 10.000 auf 12.000 erhöht. Bislang spielte der SVS mit einer Ausnahmegenehmigung, nun kommt er den Auflagen der Deutschen Fußball Liga nach und erweitert die Kapazität auf die vorgeschriebenen 15.000 Plätze. "Wir wollen den Zuschauern mehr Komfort bieten", erklärt Vereinssprecher Müller. Dazu gehört, dass künftig etwa 13.000 der 15.000 Plätze - 6000 Sitz- und 7000 Stehplätze - überdacht sind. Bisher waren es nur 4500 von 12.000. "Wenn es regnet, überlegen sich manche Fans derzeit bestimmt, ob sie ins Stadion gehen", so Müller.

Die Vorarbeiten für die neue Stehplatztribüne mit 3800 Plätzen - von der Haupttribüne aus gesehen rechts hinter dem Tor - haben in der letzten Woche begonnen. Die Werbeschilder und die Anzeigetafel wurden abgehängt, Toilettenhäuschen abgerissen. Jetzt folgt der Abbruch der bisherigen Stehplätze, die der neuen Tribüne weichen müssen. Außerdem wird das Spielfeld um einige Meter verlängert - auch, damit Spieler mehr Platz zum Warmlaufen haben. "Da war's bisher etwas eng", so Siggi Müller.

An der Gegengeraden wird der bisherige Stehplatzbereich um sechs Stufen erhöht, dahinter wird eine Sitzplatztribüne mit 2500 Plätzen gebaut. Der erst zwei Jahre alte "Fernsehturm" mit Plätzen für Kameras und Kommentatoren wird abgebaut, der Bereich wird in die neue Tribüne integriert. Diese Tribüne wäre nicht gebaut worden, wenn der SVS abgestiegen wäre. Was er aber nicht ist.

"Unser Ziel ist, dass beide Tribünen zum Saisonbeginn im August fertig sind", sagte SVS-Sprecher Müller. An diesem Sonntag stehen somit nicht alle Plätze zur Verfügung. Was aber kein Problem sein dürfte, denn aus Ingolstadt haben sich nur rund 300 Fans angekündigt.