Speyer. Bei der Explosion einer Deospray-Dose auf einer Restauranttoilette haben zwei Jugendliche im Alter von 12 und 14 Jahren in Speyer schwere Verbrennungen erlitten. Die beiden hätten am Freitag den Inhalt der Dose auf der Toilette eines Schnellrestaurants inhaliert, teilte die Polizei mit. Dabei sei es aus bislang ungeklärter Ursache zu der Explosion gekommen. Die Jungen wurden den Angaben zufolge mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. (dpa/lrs)