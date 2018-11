Von Julia Giertz

Backnang. (dpa/lsw) Nach dem verheerenden Brand mit acht Toten in Backnang laufen die Ermittlungen zur Brandursache auf Hochtouren. «Wir sind mit großem Aufgebot dabei», sagte Polizeisprecher Klaus Hinderer am Montag. Unter anderem werde untersucht, ob marode Stromleitungen das Feuer in der Wohnung ausgelöst haben könnten.

Der Mieter, der vor der türkischstämmigen Familie in der Wohnung wohnte, hatte am Brandort von Problemen mit der Elektrik berichtet. Auch ein Holzofen kommt nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei als Ursache infrage. Brandstiftung wird bisher ausgeschlossen.

Die Polizei will an diesem Montag auch Augenzeugen des Feuers vernehmen, bei dem eine 40-jährige Mutter und sieben ihrer zehn Kinder ums Leben gekommen waren. Am frühen Sonntagmorgen hatten auch Privatleute an der Bekämpfung des Brandes teilgenommen. Drei Mitglieder der Großfamilie waren von dem Betreiber eines benachbarten Lokals aus dem brennenden Haus gerettet worden.

Die Überlebenden - Mutter, Bruder und der elfjährige Sohn der verstorbenen 40-Jährigen - seien noch in psychologischer Behandlung in der Klinik. Auch der getrennt von der Familie lebende Vater wird nach dem Verlust seiner früheren Partnerin und von sieben Kindern betreut.

Die Leichen der Mutter und der Kinder werden an diesem Montag obduziert. Es wird davon ausgegangen, dass sie im Schlaf von dem Brand überrascht wurden und erstickt sind.