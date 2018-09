Ratlos am Hauptbahnhof: Am Dienstag kam wegen eines Oberleitungsschadens für dreieinhalb Stunden der Zugverkehr durcheinander. Betroffen waren vor allem Reisende in Richtung Frankfurt, die in Ersatzbusse nach Friedrichsfeld umsteigen mussten. Immerhin fuhren noch die S-Bahnen nach Mannheim. Foto: Kresin

Von Lutz Engert

"Was war das?" Nicht nur eine ältere Dame schaute ungläubig und leicht verängstigt in die Runde. Ein greller Lichtblitz und ein lauter Knall schreckten am Dienstagmorgen auch alle anderen Passagiere der S 4 auf. Augenblicke später stand der Zug. Wenige Hundert Meter vor dem Heidelberger Hauptbahnhof ging gegen 10.45 Uhr urplötzlich nichts mehr - weder vor noch zurück. Ein Oberleitungsschaden legte den gesamten Zugverkehr rund um den Knotenpunkt für mehrere Stunden lahm. Von der Störung waren neben Nahverkehrs- und Fernzügen und eben auch die S-Bahnen-Linien betroffen. Unter anderem der Zug, der mehrere Hundert Passagiere aus Karlsruhe kommend nach Heidelberg transportierte.

Die meisten Fahrgäste nahmen den unfreiwilligen Aufenthalt mit demonstrativer Gelassenheit, lasen weiter Zeitung, tippten Berichte in ihren Laptop oder hörten Musik. Andere wiederum schnappten sich ihr Handy und brachten Familie, Arbeitgeber oder Kommilitonen in Wort und Bild auf den neuesten Stand - schließlich informierte der Lokführer die Passagiere doch umgehend und ausführlich: "Wir haben keinen Strom mehr", hallte es aus dem Lautsprecher.

Was das bedeutete, war aber längst nicht allen klar. "Machen Sie die Klimaanlage an", beschwerte sich eine Frau über die schlechte Luft im Zug. "Wie soll das denn gehen ohne Strom?", schüttelte ein Mann ungläubig den Kopf. Der Lokführer wusste Rat, schlenderte bestens gelaunt durch den Zug und öffnete nacheinander die kleinen Klappfenster. Und ganz nebenbei informierte er in unverwechselbar sächsischem Idiom über Details des Schadens: "Der Hauptschalter ist rausgeflogen - das kann dauern."

Allzu ungeduldige Bahnkunden, die ob der Verzögerung lautstark nach Schadensersatz riefen, wies er freundlich, aber bestimmt auf "höhere Gewalt" hin. Genauso bestimmt übrigens wie er den Mann, der es offensichtlich besonders eilig hatte und auf freier Strecke einfach aussteigen wollte, belehrte: "Lassen Sie die Tür zu."

Nach einer guten halben Stunde war der Spuk vorbei. Das kollektive Aufatmen der Passagiere hörbar. Sicher auch, weil der Zug trotz zwischenzeitlicher Ankündigung nicht evakuiert werden musste. Als der Lokführer dann auch noch verlauten ließ, dass es in "zwei, drei Minuten weitergeht", hob sich die Laune der Fahrgäste weiter. Allerdings nur für diejenigen, die in Heidelberg ausstiegen. Die übrigen mussten im Hauptbahnhof auf andere Züge oder Busse ausweichen, die sie nach Mannheim brachten. Die Massen beruhigte die Stimme einer freundlichen Bahnmitarbeiterin - wiederum aus dem Lautsprecher: "Wegen eines Oberleitungsschadens ist zurzeit kein Zugbetrieb möglich." Keine ganze neue Information, aber höflich verpackt.