Von Claus-Peter Bach

Mannheim. Wer soll Fabian Hambüchen stoppen? Beim Internationalen Deutschen Turnfest geht der deutsche Vorturner am Sonntag um 12 Uhr in der Mannheimer Maimarkthalle auf Rekordjagd und könnte selbst Eberhard Giengers einst unerreichbar scheinende Meistermarke ins Wanken bringen. Im Mehrkampf steuert der kleine Hesse seinem siebtem Titel entgegen, nachdem der Olympiazweite Marcel Nguyen beim deutschen Championat auf einen kompletten Sechskampf verzichten wird.

34 Titel hat der heutige CDU-Bundestagsabgeordnete Eberhard Gienger aus Künzelsau zwischen 1972 und 1980 gesammelt, Fabian Hambüchen ist ihm mit seinen bisher 30 Einzel-Goldmedaillen in den vergangenen zehn Jahren gehörig nahe gerückt. Neben dem Mehrkampf gilt er in Mannheim zumindest auch am Reck als Topfavorit. "Fabi will bis 2016 turnen. Er hat noch ein bisschen Zeit, die Gienger-Marke zu knacken", meinte sein Trainer und Vater Wolfgang Hambüchen schmunzelnd.

Seit dem Beginn seines Studiums an der Deutschen Sporthochschule Köln hat Hambüchen seine Trainingspläne umgestellt und spürt kaum Einbußen in den Umfängen gegenüber der Zeit als Vollprofi. "Ich freue mich riesig auf die tolle Atmosphäre beim Turnfest. Jeder Wettkampf ist da ein Heimspiel", meinte der 25-jährige Wetzlarer, der durch die jüngsten Erfolgserlebnisse in seinem Bundesliga-Team KTV Obere Lahn besonders motiviert ist. Im Duell gegen Nguyens MTV Stuttgart turnte er am vergangenen Wochenende erstmals seit seiner Kapselverletzung an zwei Fingern einen kompletten Mehrkampf und übertraf auf Anhieb die 89-Punkte-Marke.

"In seinem neuen Umfeld ist Fabian rundum glücklich. Er ist unheimlich ausgeglichen, spürt neue Reize - das wirkt sich positiv auf seine Grundstimmung aus", schätzte auch sein Manager Klaus Kärcher ein. Hambüchen plant, erst am Sonntag unmittelbar vor dem Mehrkampf anzureisen und absolvierte selbst am Freitag noch das Training in Köln.

Auch bei Nguyen steigt die Vorfreude auf das Turnfest vor seiner Haustür. "Das letzte Jahr war für mich sehr intensiv, so dass noch nicht genug Zeit war, neue Elemente einzustudieren", begründete der 25-jährige Sportsoldat seine Mehrkampf-Absage. An Barren und Ringen gilt er aber als Titelkandidat. Bereits bei der EM in Moskau hatte der Gesamt-Weltcupsieger keinen Sechskampf bestritten.

Bundestrainer Andreas Hirsch hegt keinen Zweifel, dass Hambüchen sein Niveau im Mehrkampf demonstrieren wird. "Ich will dem EM-Siebten Andreas Toba nicht wehtun, aber wenn Hambüchen seine Übungen durchbringt, wird es schwer für Andi", sagte der Berliner. Hirsch geht davon aus, dass Nguyen "irgendwann auch wieder im Mehrkampf angreift."

Die Kunstturn-Freunde aus der Kurpfalz blicken auch auf den Jugendlichen Daniel Morres von der KTG Heidelberg, den Nachwuchs-Bundestrainer Jens Milbrandt (Berlin) in den Bundeskader berufen hat und dem seine Fans und Trainingsgefährten eine Medaille zutrauen.

Zu den Topfavoritinnen im Mehrkampf-Finale am Sonntag um 20 Uhr in der Maimarkt-Halle zählt Elisabeth Seitz aus Altlußheim, die für die TG Mannheim an den Start geht und das Turnfest in ihrer Heimat zu einem weiteren Triumph nach Rang zehn bei den Olympischen Spielen 2012 in London nutzen möchte. Die junge Heidelbergerin Cagla Akyol, die bei der Europameisterschaft 2013 in Moskau im Mehrkampf Rang 21 belegt hatte, besitzt gute Außenseiterchancen auf eine Medaille.

Das gilt auch für die Neckargemünderin Claudia Trickes bei der deutschen Meisterschaft im Rhönradturnen, die am Sonntag ab 8 Uhr und mit dem Finale um 19.30 Uhr in der GBG-Halle in Mannheim-Herzogenried stattfindet. An den Pokalwettkämpfen und Turnfest-Wettkämpfen der Rhönrad-Athleten ab Montag nehmen chancenreich auch die Neckargemünder Caroline Bock, Alina Lörz, Nadine Hoffmann, Sarah Meyer, Elisabeth Döbler, Nils Emmerich, Annika Hug, Laura Pföhler, Jacqueline Butzinger, Lorena Brinkmann, Silvia Schneider und Luisa Ibanez teil.

Alle Wettkämpfe in den olympischen Disziplinen sind kartenpflichtig.