Von Niklas Schenck und Daniel Drepper

Hamburg. Im geheimen Vierjahresplan des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) steht alles fest: Acht Medaillen müssen die deutschen Leichtathleten bei den Olympischen Spielen in London holen, zwei davon in Gold. So wurde es 2008 beschlossen, so sollen es die Athleten ausführen. Bei Nichterfüllung des Planes drohen drastische Konsequenzen: Geldentzug, Trainerentlassungen.

Diese verborgene Wirklichkeit der deutschen Sportförderung zur Produktion von Medaillen im Vier-Jahres-Takt erinnert an Planwirtschaft. Funktionäre und Beamte versuchen mit allen Mitteln zu verhindern, dass die Details dieser Planwirtschaft aufgeklärt werden. Zahlen werden unter Verschluss genommen, Auskünfte selbst vor Gericht verweigert. Diese Recherchen offenbaren die wahre Dimension des Medaillenwahns in der öffentlichen Sportförderung.

In Athen holten die deutschen Leichtathleten zweimal Silber, in Peking einmal Bronze. Die Vorgabe für London: Eine Medaille im Sprint, drei in den Mehrkämpfen und Sprungdisziplinen, davon eine in Gold, vier in den Wurfdisziplinen, auch davon eine in Gold. Das steht in einer Zielvereinbarung. Erfüllt der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) diese nicht, kann das zwei Konsequenzen haben: Entweder das Ministerium zieht Mittel ab, als Strafe. Oder es stockt sie auf, weil das Geld für die gesteckten Ziele nicht gereicht hat. Die Entscheidung fällt hinter verschlossenen Türen. Das BMI schreibt auf Anfrage, es gebe keinen Automatismus. Es bestehe kein Zusammenhang zwischen Medaillenvorgaben und zukünftiger finanzieller Förderung. Kritiker behaupten, DOSB und BMI nutzen die Zielvereinbarungen, um unliebsame Verbände zu disziplinieren.

Das Bundesinnenministerium hat den Spitzensport im vergangenen Jahr mit knapp 133 Millionen Euro gefördert - Geld für Olympiastützpunkte, Forschungseinrichtungen und Sportverbände. Was genau Schwimmer oder Leichtathleten in Medaillennähe bringt, das soll der Deutsche Olympischen Sportbund (DOSB) bewerten, neutral. Als Dachverband der Sportverbände muss er zugleich deren Interessen gegenüber dem Ministerium vertreten. Damit ist der DOSB eine Institution mit zwei gegensätzlichen Aufträgen. Das ist das Grundproblem des deutschen Sports.

So erzählen die Leichtathleten von einer abenteuerlichen Verhandlung über ihre erste Zielvereinbarung, 2008 in Frankfurt/Main beim DOSB. Man war sich einig über die Medaillenzahl und die Maßnahmen, die das erfordert: Trainerstellen, Lehrgänge, Projektmittel. Dann wurde das Geld zusammengestrichen, die Medaillenziele aber nicht. Der damalige DLV-Vizepräsident Eike Emrich war fassungslos. Er musste nun die vereinbarte Medaillenzahl mit zwei Dritteln des Geldes erreichen. "Es wird nur gehandelt, um zu handeln. Als wäre man an den Hof zitiert worden, um in einem großen Ritual vorgeführt zu bekommen, wie die Machtverhältnisse sind." Er zögerte wochenlang mit der Unterschrift, hoffte auf einen Sponsor, der ihn aus der Abhängigkeit befreit. "Dann haben wir doch unterschrieben, sonst hätten wir viel zu lange auf das Geld gewartet oder es gar nicht bekommen", sagt Emrich.

So geht es vielen Verbänden: Leistung lässt sich beeinflussen, Medaillen nicht. Sie hängen ab von der Tagesform, Manipulationen im Feld, sogar vom Wetter. Der Diskuswerfer Robert Harting ist seit 28 Wettkämpfen ungeschlagen, er soll eine der beiden DLV-Goldmedaillen holen. "Aber wenn er bei seinen Würfen Rückenwind hat, wird er vielleicht nur Dritter", sagt Emrichs Nachfolger Günther Lohre: "Ich frage mich, warum ich mich solchen Zielstellungen unterwerfen sollte?"

Mit den Zielvereinbarungen kontrolliert der DOSB de facto die Vergabe von Steuermitteln an Sportverbände. Die Autoren dieses Beitrags beantragten im Mai 2011 Akteneinsicht beim Bundesinnenministerium. Nach Rücksprache mit dem DOSB hat das Innenministerium diesen Antrag, für den das Gesetz eine Frist von vier Wochen vorsieht, 14 Monate später noch immer nicht vollständig bearbeitet. So fehlen nach wie vor alle Zielvereinbarungen. Vor dem Verwaltungsgericht Berlin hängt eine Klage der Autoren an, aber eine Entscheidung könnte sich bis zum Ende der Spiele hinziehen. Mehrere Verbände, darunter der DLV, wollten ihre Akten inklusive Zielvereinbarungen freigeben. Der DOSB bestellte mehrere Verbände ins Innenministerium: Laut Teilnehmern der Runde mahnte Generalsekretär Dr. Michael Vesper, keine Informationen an die Journalisten weiterzugeben.

Kaum ein Verband traut sich, öffentlich zu protestieren. "Ich höre immer wieder von Verbandsvertretern, die Verhandlungen seien die pure Erpressung. Aber es herrscht eine Atmosphäre der Angst. Öffentlich äußert fast niemand Kritik", sagt Martin Gerster, sportpolitischer Sprecher der SPD und Präsident des nichtolympischen Sportakrobatik-Bundes: "Die Zielvereinbarungen sind ein Machtinstrument des DOSB." Martin Gerster sitzt im Sportausschuss des Bundestages. Selbst er und seine Parlamentskollegen kennen die Zielvereinbarungen nicht.

Im Gespräch bestreitet Michael Vesper den Vorwurf, der DOSB betreibe Machtpolitik. "Der DOSB ist der Dachverband aller Verbände. Da wird nicht willkürlich nach sachfremden Kriterien entschieden, sondern nach Kriterien, die wir gemeinsam in unseren Gremien vereinbart haben." Das Innenministerium bezeichnet die Mittlerrolle des DOSB zwischen Verbänden und Ministerium als partnerschaftliche Zusammenarbeit, die sich in den vergangenen Jahren bewährt habe. Da das Innenministerium die Förderentscheidung treffe, könne der DOSB den Sportverbänden schon aus rechtlicher Sicht keine Mittel entziehen.

Verbandsvertreter und Wissenschaftler sind sich sicher: Enthalten die Zielvereinbarungen unrealistisch hohe Medaillenzahlen, dann ist darin der Anreiz zum Doping angelegt. Sportphilosoph Gunter Gebauer findet die Vorstellung absurd, dass Deutschland in der Welt daran gemessen werde, wie viele Goldmedaillen es gewinne: "Wir werden daran gemessen, was für ein Leben in Deutschland möglich ist, wie sich ein Individuum entfalten kann." Derzeit dränge sich ihm dagegen viel mehr "der peinliche Eindruck auf, dass das Sportsystem der DDR über das der Bundesrepublik gesiegt hat." Der Frankfurter Sportpädagoge Robert Prohl sagt: "Im DOSB, aber auch im Innenministerium, ist offenbar noch nicht angekommen, dass der Kalte Krieg vorbei ist."

Wofür braucht Deutschland Medaillen? "Ich habe das nie verstanden", sagt Prohl: "Die Wirtschaftsmacht Deutschland, die aus einer demokratischen Gesellschaft erwächst, sollte selbstbewusst genug sein, sich vom Medaillenzählen zu lösen."