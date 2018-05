Stefan Kern

Bei den "tödlichen" Drohnen geht es vor allem um diese Frage: Ist es ein Unterschied, einen Menschen sozusagen von Angesicht zu Angesicht oder ihn per Joystick und Satellitenfunksteuerung zu töten? Anders formuliert, ändert es etwas am Töten des Gegners, wenn man selbst nicht mehr in Erscheinung tritt und sich damit auch nicht mehr in Gefahr begibt? Das ist die Frage, die vor allem Ethiker derzeit umtreibt.

Das Bestreben, zu kämpfen ohne die eigenen Truppen in Gefahr zu bringen, ist so alt wie der Krieg selbst. Von der Steinschleuder und Pfeil und Bogen über Katapult, Gewehr und Kanone bis zu Raketen und Bombenabwürfen aus Flugzeugen wurde stets versucht, einen längeren Arm als der Gegner zu haben. Doch all diese "Fortschritte" sind etwas völlig anderes als das System Drohne. Bis zu 48 Stunden können die unbemannten und ferngesteuerten Flugzeuge in der Luft bleiben, über Zehntausende Kilometer den Feind lokalisieren und eliminieren.

Diese Art zu kämpfen, bedeutet das Ende des Krieges im Sinne von Carl von Clausewitz. Dieser definierte den Krieg 1832 in seinem Werk "Vom Kriege" als "erweiterter Zweikampf", der Regeln und Symmetrien unterliege. Das Töten erscheint zeitlich und räumlich geregelt und deshalb ist auch die Rückkehr zur gewaltlosen Auseinandersetzung stets im Bereich des Möglichen. Nur so macht Clausewitz' berühmte Formulierung Sinn, Krieg sei die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Die Drohnen und ihr bisher praktizierter Einsatz verwandeln nun diesen eingegrenzten Krieg in ein regel- und grenzenloses Schlachtfeld, so Byung-Chul Han, Professor für Philosophie und Kulturwissenschaft an der Universität der Künste in Berlin. Han lehrte zuvor in Karlsruhe. Kein Duell von Staaten, sondern Mord und Terror. Die Drohne verändert die Sicht auf den Gegner mit der Zeit grundlegend. Dem gegnerischen Soldaten wurde bisher stets eine gewisse Gleichartigkeit unterstellt. Der Feind ist ein Gegner und kein ehrloser Verbrecher. Ein Vergleich der übrigens nicht ganz stimmt. Werden dem Verbrecher in Rechtsstaaten doch grundlegende Rechte zugestanden. Im Drohnenkrieg werden alle diese Rechte nun beschnitten. Der Betroffene kann sich nicht verteidigen und die Einsatzverantwortlichen, sind zugleich Ermittler, Ankläger, Richter und Vollstrecker. Eine Macht, die in Demokratien aus gutem Grund niemanden zusteht. Die Drohne erscheint hier als Schritt auf die schiefe Ebene. Demokratische und rechtsstaatliche Grundsätze werden ausgehöhlt und eine ängstliche, populistische Willkürherrschaft tritt an deren Stelle.

Und insofern erscheint der Satz des Verteidigungsministers Thomas de Maiziere, ethisch sei eine Waffe stets als neu-tral zu betrachten, zu mindestens zweifelhaft. Viel eher scheint der Satz des legendären kanadischen Medienwissenschaftlers Herbert Marshall McLuhan zu gelten, das Medium ist die Nachricht. Die Drohne wäre dann eine Waffe, die das Denken und Handeln der Akteure verändert und zunehmend einengt. Gib einem Menschen einen Hammer in die Hand und er erkennt nur noch Nägel. Gib ihm eine Drohne und er entdeckt zunehmend Verbrecher, die ihn bedrohen, seien sie auch Tausende von Kilometern weit weg.

Schon jetzt scheint die Wirkung auf Menschen fatal zu sein, die den Einsatz der Drohne tagtäglich erleben. Der frühere Verteidigungsminister Donald Rumsfeld, wahrlich mehr Falke denn Taube, erklärte, dass der Einsatz der Drohne den Hass gegen Amerika schüre. Drohnen schaffen offensichtlich mehr Terroristen als sie beseitige, so Rumsfeld.

Eine Berechnung des britischen "Bureau of Investigative Journalism" schätzt die zivilen Opferzahlen bei Drohneneinsätze seit 2004 allein in Pakistan auf 410 bis 890. Das heißt, so eine Studie der Stanford-Universität "Living under Drones", dass im schlimmsten Fall nur zwei Prozent der Drohnenopfer tatsächlich militärische Anführer und damit laut offizieller US-Politik auch legitime Ziele gewesen seien. In den Augen des Pentagonberaters David Kilcullen im Rahmen einer Senatsanhörung, eine Trefferquote, die den Einsatz von Drohnen in Gänze delegitimiert.