Von Alexander Albrecht

Rhein-Neckar. Seit der Vorstellung der bislang größten Förderaktion der Dietmar-Hopp-Stiftung Mitte Juni haben die 290 Kommunen in der Metropolregion Rhein-Neckar für eine der 18 "alla hopp!"-Anlagen ihren Hut in den Ring werfen können. In der Nacht zu gestern endete die Bewerbungsfrist. Und das Interesse ist riesig: 127 Städte und Gemeinden, davon 60 aus dem Einzugsgebiet der RNZ (siehe "Hintergrund"), haben einen Antrag gestellt. Hintergrund Bewerber aus dem RNZ-GebietInsgesamt 127 der 290 Kommunen in der Metropolregion Rhein-Neckar haben sich für eine der 18 "alla hopp!"-Anlagen beworben - 60 dieser Städte und Gemeinden, also knapp die Hälfte, liegen im Einzugsgebiet der Rhein-Neckar-Zeitung. Einen Antrag gestellt haben: > Die Großstädte Heidelberg und Mannheim. > Rund um Heidelberg: Leimen, Mauer, [+] Lesen Sie mehr Bewerber aus dem RNZ-GebietInsgesamt 127 der 290 Kommunen in der Metropolregion Rhein-Neckar haben sich für eine der 18 "alla hopp!"-Anlagen beworben - 60 dieser Städte und Gemeinden, also knapp die Hälfte, liegen im Einzugsgebiet der Rhein-Neckar-Zeitung. Einen Antrag gestellt haben: > Die Großstädte Heidelberg und Mannheim. > Rund um Heidelberg: Leimen, Mauer, Neckargemünd, Nußloch, Sandhausen, Eppelheim, Wilhelmsfeld, Schönau, Meckesheim, Bammental und Wiesenbach. > Kraichgau: Wiesloch, Mühlhausen, Malsch, Dielheim, St. Leon-Rot, Sinsheim, Angelbachtal, Eschelbronn, Helmstadt-Bargen, Neckarbischofsheim, Reichartshausen, Waibstadt und Zuzenhausen. > Bergstraße: Weinheim, Schriesheim, Heddesheim und Hemsbach. > Nordwestzipfel des Rhein-Neckar-Kreises: Edingen-Neckarhausen und Ilvesheim. > Raum Schwetzingen/Hockenheim: Schwetzingen, Hockenheim, Brühl, Ketsch, Oftersheim, Altlußheim, Neulußheim und Reilingen. > Neckartal: Neckarsteinach, Hirschhorn und Eberbach. > Neckar-Odenwald-Kreis: Mosbach, Waldbrunn, Schefflenz, Elztal, Haßmersheim, Hüffenhardt, Neckargerach, Schwarzach, Aglasterhausen, Buchen, Walldürn, Osterburken, Rosenberg, Ravenstein, Hardheim, Adelsheim und Mudau. Die Städte und Gemeinden müssen die Fläche für die "alla hopp!"-Anlage bereitstellen - die Hopp-Stiftung empfiehlt 5000 Quadratmeter - und später für die Instandhaltung sorgen. Darüber hinaus sollen die Kommunen, so ein weiteres Bewerbungskriterium, einen "klaren Willen" zeigen, die Bewegungs- und Begegnungsstätten langfristig betreiben zu wollen. Die betreffenden Grundstücke sollten wohnortnah und verkehrsgünstig liegen. Falls sanitäre Anlagen nicht in der Nähe vorhanden sind, werden diese von der Dietmar-Hopp-Stiftung bereitgestellt. alb



[-] Weniger anzeigen

Die Bewerbungen kämen aus allen Ecken der Metropolregion, teilte "alla hopp!"-Projektleiterin Sandra Zettel mit. "Das ist hervorragend, denn mit unserer Aktion wollen wir das gesamte Gebiet abdecken." Bei der Entscheidung werde auf eine ausgewogene Verteilung geachtet, sodass alle Menschen nah dran seien an den generationenübergreifenden Bewegungs- und Begegnungsstätten.

40 Millionen Euro investiert die Dietmar-Hopp-Stiftung in die Anlagen. Jede von ihnen soll aus drei bis vier sogenannten Modulen bestehen:

> Der Bewegungsparcours ist eine Art Zirkeltraining und richtet sich an Menschen jeden Alters und Fitnessgrades.

> Auf dem Kinderspielplatz können die Kleinen toben und gleichzeitig ihre Motorik und Sinneswahrnehmung schulen.

> Klettern, hangeln und balancieren - der naturnahe Spiel- und Bewegungsplatz spricht Schulkinder an. Sie selbst dürfen austüfteln, wie der Platz aussehen soll.

> Die jungen Skater oder BMX-Fahrer kommen in einem vierten Modul auf ihre Kosten wenn die Fläche groß genug ist.

Die (kostenlosen) Angebote sind für sich allein genommen nicht neu. "Einzigartig" an dem von Experten erarbeiteten Konzept, das auch Bewegungsmöglichkeiten für Rollstuhlfahrer und Menschen mit Behinderung enthält, ist laut Stifter Dietmar Hopp, dass die Parcours eng beieinanderliegen und sich dort Generationen begegnen und bewegen.

Wovon letztlich alle profitierten: Die Älteren tun etwas gegen ihre Altersbeschwerden oder ihre mögliche Einsamkeit, Kinder und Jugendliche lernten im Umgang mit Erwachsenen und Senioren soziale Kompetenz. "Uns ist nicht bekannt, dass es das schon irgendwo auf der Welt gibt", sagte Hopp bei der Bekanntgabe des Konzepts.

Eine von seiner Stiftung eingesetzte Kommission wählt die 18 Standorte aus. Bei der Beurteilung spielten, so Projektleiterin Zettel, das bürgerschaftliche Engagement im Ort ebenso eine Rolle wie Lage, Infrastruktur und städtebauliche Aspekte des vorgeschlagenen Grundstücks. Das letzte Wort hat die Stiftung, die im Frühjahr nächsten Jahres die Städte und Gemeinden benachrichtigt. Nach und nach sollen dann die "alla hopp!"-Anlagen entstehen.

Mit dem Bau der ersten Parcours könnte im Sommer 2014 begonnen werden. "Schon nach zwei bis drei Jahren könnten alle Stätten stehen", sagte Hopp. Dass die Aktion auf solch große Resonanz bei Kommunen und der Bevölkerung stoße, freue ihn sehr, ergänzte der Mäzen in einer gestrigen Stellungnahme. Mit "alla hopp!" schlage die Stiftung eine Brücke zwischen ihren Förderbereichen Sport, Medizin, Soziales und Bildung. Die Fördersumme in Höhe von 40 Millionen Euro stammt aus der Dividendenausschüttung anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Walldorfer Software-Riesen SAP.

Info:

www.alla-hopp.de