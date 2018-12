Radfahren macht Spaß - obwohl es mit Auto und Motorrad längst schneller und bequemer geht. Vielleicht liegt es daran, dass wir uns auf keine andere Art mit einem Minimum an Kraft und Technik selbst in Schwung versetzen können. Ohne Motorgeräusche, ohne Parkplatzsorgen und fast ohne Verbotszonen auch mitten in der duftenden Natur. Mit der Energiebilanz eines schlichten Fahrrades kann keine andere Fortbewegungsart mithalten. Der hohe Wirkungsgrad macht Radfahren nicht nur für Übergewichtige zum idealen Ausgleichssport. Ein Radler muss zwar die nötige Bewegungsenergie aufbringen, aber weniger als ein Drittel seines Gewichtes tragen. Das war auch schon dem Erfinder des ersten lenkbaren Zweirades klar, als er den Urahnen des Fahrrads entwickelte.

Eigentlich wollte der badische Forstmeister und Erfinder Karl Drais zu Beginn des 19. Jahrhunderts eine Art Automobil bauen. Als er seinen muskelgetriebenen, mechanischen Wagen 1814 den Teilnehmern des Wiener Kongresses vorführte, reagierten die Zuschauer begeistert. Alltagstauglich war sein Fahrzeug aber nicht - vor allem, weil es den fast überall unbefestigten, schlechten Straßen nicht gewachsen war. So kam er auf die Idee, ein lenkbares Laufrad zu bauen. Damit war der Reibungswiderstand reduziert und der Fahrer konnte spontan die besten Stellen der Wege nutzen. Bekannt wurde die "Draisine", als der Erfinder ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis stellte. In vier Stunden fuhr er von Karlsruhe ins etwa 50 Kilometer entfernte Kehl - eine Strecke, für die eine Postkutsche vier Mal so lange brauchte.

In den folgenden Jahrzehnten versuchten manche Tüftler, die Draisine mit einer Antriebsmechanik zu versehen. Der entscheidende Fortschritt gelang aber erst um das Jahr 1861, als die Franzosen Michaux und Lallement unabhängig voneinander einen Tretkurbelantrieb erfanden, der sich bald durchsetzte. So kam es in Frankreich zu einem ersten Fahrrad-Boom, der sich noch verstärkte, als ab 1871 England die ersten Hochräder gebaut wurden. Mit den eleganten Maschinen war es zwar möglich, schneller zu fahren. Die Fahrer waren auf den wackeligen Fahrzeugen mit dem hoch gelegenen Schwerpunkt aber großen Gefahren ausgesetzt.

Auch, weil sie ihren stolz durchgeschüttelten Besitzern buchstäblich ein Gefühl der Überlegenheit vermittelten, blieben die immens teuren Hochräder trotz ihrer Gefährlichkeit lange gefragt. Als sie in den 1880er Jahren langsam von den "Niederrädern" abgelöst wurden, begann die eigentliche Massenproduktion. Zwischen 1882 und 1897 stieg die Zahl der in Deutschland produzierten Fahrräder von 2500 auf 350 000 Maschinen. Auch Frauen aus dem Bürgertum interessierten sich zunehmend für den immer noch elitären Sport und hatten es, besonders in Deutschland, schwer - was sie einige Jahre später nicht daran hinderte, ihren Dienstmädchen die Benützung des Rades zu missgönnen, bis es endgültig zum Fahrzeug der einfachen Leute wurde. Im Rock aufs Rad zu steigen und sich vorgeblich empörten Gaffern auszusetzen, galt jahrelang ebenso als Tabubruch, wie das Tragen von Pluderhosen oder Hosenröcken. Die ersten radelnden Frauen waren dem Gespött der Straße ausgeliefert. "Die Kutscher schlugen mit der Peitsche nach mir und trafen leider oft genug..", berichtete Cholarist Schneider aus Neisse, die 1883 mit dem Radfahren begonnen hatte, später.

Für viele Fahrer der, vor einigen Jahren populär gewordenen, "Fixies" gehört weder die Gesundheit, noch die Straßenverkehrsordnung zu den Prioritäten. Fixies haben nur einen einzigen, "starren" Gang, auch auf herkömmliche Bremsen wird oft zugunsten des beherzten Schuheinsatzes verzichtet. Beliebt bei Fahrradboten in London und New York, ist so nicht nur das Fahrgefühl, sondern auch die Sicherheit ziemlich retro.

Auch im Radsport gibt es über die Zeiten hinweg seltsame Parallelen. Schon 1904, bei der zweiten Tour de France, gab es so viele Verstöße gegen die Regeln, dass das offizielle Endergebnis erst ein halbes Jahr nach dem Rennen, am 2. Dezember bekannt gegeben werden konnte. Zahlreiche Teilnehmer, darunter auch die ersten vier Fahrer, wurden nachträglich disqualifiziert. Vorgeworfen wurde ihnen zwar noch kein Doping, dafür aber unter anderem heimliche Absprachen oder die Verantwortung für Sabotageakte gegen Konkurrenten mithilfe zahlreicher Nägel auf der Strecke. Einige Fahrer hatten die Etappen auch nicht vollständig mit dem Rad zurückgelegt, sondern zwischendurch heimlich Züge oder Autos benutzt - was man angesichts von bis zu 470 Kilometer langen Tagesabschnitten, die nachts begonnen werden mussten, fast schon wieder als Notwehr betrachten könnte.

Warum das Radfahren zumindest in weniger extremer Form gesund sein soll, wollte man am Zentrum für Gesundheit an der Deutschen Sporthochschule in Köln vor einigen Jahren genauer wissen und schaute sich 7000 wissenschaftliche Untersuchungen dazu an. Eine der vielen positiven Wirkungen: Radfahren hilft gegen Rückenprobleme! Gemeint ist nicht die bucklige Rennfahrerhaltung, sondern das Fahren mit leicht nach vorn gebeugtem Oberkörper. Dabei wird die Rückenmuskulatur nicht nur gespannt und stabilisiert. Die ständige Bewegung der Beine sorgt auch für eine Reizung und dadurch für die Kräftigung der kleinen Muskeln an den Lendenwirbeln, wo es am häufigsten zu Bandscheibenvorfällen kommt. Mit Gymnastik ist dieser Effekt nur schwer zu erreichen. So gesehen, wäre es unverantwortlich, sich nicht aufs Rad zu schwingen zum Picknick im Grünen.