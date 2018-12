Von Alexander Albrecht

Rhein-Neckar. Das Büffeln hat ein Ende, ab heute Morgen wird es ernst für die exakt 5551 Abiturienten im badischen Teil der Metropolregion Rhein-Neckar. Traditionell startet die schriftliche Reifeprüfung mit dem Fach Deutsch. Sechs Stunden lang widmen sich die Schüler einem von fünf vorgegebenen Themen.

Dürrenmatts "Der Besuch der alten Dame", Kafkas "Prozess" und "Michael Kohlhaas" von Heinrich von Kleist zählen zum Pflichtstoff an den allgemeinbildenden Gymnasien. Andere Werke stehen bei den beruflichen Gymnasien auf dem Programm. Hier sollten die Abiturienten über "Dantons Tod" von Büchner, Frischs "Homo Faber" und Peter Stamms "Agnes" Bescheid wissen.

Deutsche Liebeslyrik wird an allen Gymnasien geprüft. Schüler, denen diese Aufgaben nicht zusagen, können sich an einer textgebundenen Erörterung versuchen. Am Donnerstag geht der Abistress weiter - schon jetzt wird mancher Gymnasiast vor den Matheaufgaben zittern. Um diese Prüfung hatte es Ende Februar Aufregung gegeben. Anlass war ein Artikel in der Schülerzeitung des Carl-Benz-Gymanisiums (CBG): Ein Schüler wollte herausgefunden haben, wie man beim computergestützten Abi mogeln kann und wie Rechenwege und Lösungen von einem auf den anderen Rechner kopiert werden.

Das CBG und Mitarbeiter des baden-württembergischen Kultusministeriums prüften postwendend mögliche Sicherheitslücken. Ergebnis: Das "Mogelrezept" führe nicht zum versprochenen Erfolg, den digitalen Spickzettel nannte Rektor Günter Keller einen "Fake". Diskussionen gab es hinterher, ob das in Ladenburg verwendete Betriebssystem Linux sicher sei. Der Mathelehrer einer anderen Schule vertrat die Auffassung, dass in diesem (offenen) System die Manipulationsgefahr höher sei als bei anderen, weil praktisch jeder mitprogrammieren könne. Daraufhin meldeten sich zwei Leser bei der RNZ und widersprachen dieser Darstellung.

"Auch der von ehrenamtlichen Entwicklern beigetragene Linux-Code unterliegt der Qualitätssicherung, und die Offenheit des Systems macht das Aufspüren von Programmfehlern sogar einfacher", schrieb einer der beiden. Der andere, ein Mathe- und Chemielehrer, teilte mit, das Alternativ-System Microsoft Windows böte mehr Angriffsflächen und sei anfälliger für Viren.

Im Regierungsbezirk Karlsruhe brüten fast 13.000 Schüler (davon knapp 9000 an den allgemeinbildenden Gymnasien) ab heute und bis in die nächste Woche hinein über den Abituraufgaben, ehe Mitte bis Ende Juni die mündlichen Prüfungen anstehen. Das sind etwa drei Prozent Abiturienten weniger als 2010.

Im vergangenen Jahr stellten sich noch deutlich mehr als 20.000 Schüler der Reifeprüfung. Diese Zahl kann man als Vergleichsmaßstab vergessen, weil damals der letzte neun- und der erste achtjährige Jahrgang gemeinsam geprüft wurden. 1332 Gymnasiasten in Heidelberg (davon 958 an allgemeinbildenden und 374 an beruflichen Schulen), 1413 in Mannheim (1055/358), 2014 (1483/531) im Rhein-Neckar-Kreis und 792 (476/316) im Neckar-Odenwald-Kreis biegen nun auf die Zielgerade ihrer Schulkarriere ein.