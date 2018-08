'Als Kabarettist habe ich totales Recherchegrundrecht': Christian Chako Habekost gestern beim Besuch in der RNZ-Redaktion. Foto: Dorn

Von Peter Wiest

Heidelberg. Die Zuschauer sollen baden gehen. Zwei Stunden lang sollen sie sich suhlen in "diesem heißen Gebrodel, das aus der Quelle der Kurpfälzer Mundart sprudelt", sagt Chako Habekost. Und danach, wenn der "Palatinator" sein Tages- beziehungsweise Abendwerk getan hat, sollen sie vielleicht noch irgendwo ein oder zwei Schorle trinken und wieder "hääm" gehen - gefestigt im Glauben und der Überzeugung, dass sie in der schönsten und besten aller Regionen in Deutschland leben, in der noch dazu der allerfeinste Dialekt gesprochen wird.

"Alla gut", kann man da nur zustimmend sagen. Chako, das Kurpfälzer Comedy-Urgestein, wird schon wissen, auf was er sich da einlässt. "Hajoo, dess glaab'sch awwa", nickt er beim Redaktionsbesuch bei der Rhein-Neckar-Zeitung in Heidelberg, wo er sein neues Programm "Der Palatinator" vorstellt, mit dem er ab Ende November durch die komplette Metropolregion touren wird.

Dass das Ganze wieder ein Riesenspaß wird, versteht sich bei Chako längst von selbst. Zusammengestellt hat er, wie er verrät, eine Art Mischmasch aus überwiegend regionalen, aber auch überregionalen Themen und Thematiken ("dass Merkels Handy und der NSA dabei sein wird, das ist doch völlig klar"), die er selbstverständlich wieder in Kurpfälzer Mundart kredenzen wird. "Natürlich werde ich auch weiterhin die regionalen Bedürfnisse nach kurpfälzischer Selbstbewusstlosigkeit und Sprachwohlfühlfaktoren befriedigen, wie ich das ja schon immer getan habe", doziert Chako in der ihm eigenen Art, "do wär isch joo schee bleed, wenn isch dess nädd mache täd". Aber trotzdem, das ist ihm wichtig, soll "wirklich jeder alles verstehen - und dafür werde ich schon sorgen".

Man darf also gespannt sein darauf, was dieser "Palatinator" zu bieten hat, diese dem lateinischen Ausdruck "Palatina" (Pfalz) entlehnte Kunstfigur, die Chako übrigens schon geschaffen hat, als der Bahnchef noch Hartmut Mehdorn hieß und Mannheim und die Pfalz vom Bahnnetz "abhängen" wollte. Damals schickte er den Palatinator nach Berlin - und der ließ Mehdorn zur Strafe mit seiner eigenen Bahn fahren und irgendwo im Niemandsland stranden.

Das ist heute längst Geschichte. Dafür jedoch gibt's jede Menge neue Geschichten, um die sich der Palatinator kümmern muss. Die zu finden und auszugraben, ist ganz einfach, verrät Chako: Daheim hat er einen Karteikasten stehen, und in den legen seine Mutter und er abwechselnd Ausschnitte aus Zeitungen und Zeitschriften, die ihnen überdenkens- oder überarbeitenswert erscheinen. "Die Mutter", verrät Chako, "die liest für mich den Spiegel, also die Bild-Zeitung für Intellektuelle - während ich als Kabarettist ja ein totales Recherchegrundrecht habe und so auch Boulevard lesen darf".

Texte für gut dreieinhalb Stunden Programm hat er auf diese Art nach und nach für den "Palatinator" erarbeitet. Die werden jetzt bis zur Premiere am 28. November im Mannheimer Capitol in mühevollster Kleinarbeit auf etwa zwei Stunden eingedampft. Bis dahin ist die neue Show dann zwar fertig - aber sie wird sich von Vorstellung zu Vorstellung immer weiter entwickeln. "Das ist für mich dann immer Adrenalin pur", schildert Chako, "und das genieße ich. Denn körpereigene Drogen sind ja nicht nur gesund, sondern noch dazu auch legal".

Apropos Drogen: Als eine solche empfindet er für sich selbst auch die Kurpfalz, die er deshalb als seine "High-mat" bezeichnet: "Auch wenn ich sonst keine Anglizismen mag". Das hohe Lied auf diese Heimat, das wird er nicht müde zu singen - und nicht zuletzt deshalb wird er auch seinen Auftritts-Radius, von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen, nicht all zu weit nach außerhalb verlagern. Etwaige Neidgefühle auf andere Stars, die den Weg gefunden haben in die Programme großer Fernsehsender, die kennt er nicht - ganz im Gegenteil. "Ich bin froh darüber, dass ich das Glück hatte, den Sprung dorthin nicht zu schaffen und mich deshalb auch nicht verbiegen zu müssen", sagt Chako mit dem ihm eigenen charmanten Lächeln. Und deshalb "trete ich auch ehrlich gesagt lieber im Capitol auf als in der SAP Arena". Wobei er gar nichts hat gegen die Arena: "Man soll ja niemals nie sagen. Aber für meine Art Comedy ist das zumindest im Moment ein bisschen zu groß".

Info: "Der Palatinator" hat am 28. November Premiere im Mannheimer Capitol. Weitere Termine unter anderem 30. November Eberbach, 13. Dezember Weinheim, 22. Dezember Heidelberg, 28. Dezember St. Leon-Rot, 4. Januar Wiesloch, 16. Januar Sinsheim, 25. Januar Sandhausen. Karten bei allen RNZ-Geschäftsstellen. www.chako.de