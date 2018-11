Von Daniel Hund

St. Leon-Rot. Sportzentrum Harres in St. Leon-Rot, Mittwochabend, es ist kurz nach 21 Uhr. Nikolaj Jacobsen schlendert nach dem 31:27-Last-Minute-Sieg gegen RK Celje in Richtung Presseraum. Langsam macht der Trainer der Rhein-Neckar Löwen dies, fast wie in Zeitlupe spaziert er den langen Gang entlang. Wie ein angeschlagener Boxer wirkt er dabei. Einer, der soeben zwölf Runden im Ring gestanden hatte, und nun einfach nur froh ist, dass der Schlagabtausch vorbei ist.

Bis zum Start der abschließenden Pressekonferenz hat der Däne dann noch ein paar Minuten - Gästetrainer Branko Tamse fehlt nämlich noch. Jacobsen nutzt die Zeit, um nochmals kräftig durchzuschnaufen, sich abzulenken: Erschöpft lässt er sich auf ein helles Ledersofa fallen und taucht ab in seine eigene Welt, checkt seine neuen Nachrichten auf dem Smartphone.

Wenig später taucht er dann wieder auf, spricht über den 60-minütigen Kraftakt. Einige Höhen hat er dabei erlebt, letztlich aber noch mehr Tiefs: Einen famosen Start der Rhein-Neckar Löwen, viel Leerlauf und einen Schluss-Spurt, der für vieles entschädigte.

Allerdings nicht für alles. Linksaußen Stefan Sigurmannsson fasste den dritten Königsklassen-Erfolg in dieser Saison so zusammen: "Wir haben richtig stark begonnen und danach plötzlich angefangen, uns auszuruhen", sagte der linke Flügelmann, "gegen solch einen Gegner darf dir das nicht passieren."

Aber was war es denn überhaupt für ein Gegner? Bekannte Handballer sucht man beim RK Celje vergeblich, blickt eher in junge, entschlossene Gesichter. Von Spielern, die bislang kaum einer kennt, die aber vor allem eines können: schnell spielen. Atemberaubend war es, was sie da teilweise im Harres auf die Platte brachten.

Hat die Löwen das etwa überrascht? "Sicher nicht", beteuert Jacobsen, "wir wussten genau, was da auf uns zu kommt." Und weiter: "Aus meiner Sicht spielt Celje derzeit wohl den schnellsten Handball überhaupt auf der Welt."

Wie auch immer: Die 6:0-Deckung der Badener war häufig überfordert. Denn spätestens nach fünf, sechs Pässen stand eigentlich immer ein Slowene frei. Und zwar so frei, dass ihm nur noch Löwen-Keeper Niklas Landin im Weg stand.

Die Stärke der Gäste ist die eine Geschichte, die Schwäche der Gelben die andere. Es lief nämlich längst nicht alles nach Wunsch. Was möglicherweise auch mit der körperlichen Verfassung zusammenhing. Irgendwie schienen die Badener nicht ganz auf der Höhe zu sein, was aufgrund des rappelvollen Terminkalenders auch menschlich wäre.

Nikolaj Jacobsen schüttelt trotzdem den Kopf: "Klar, sie sind nicht mehr so fit wie zum Saisonstart, doch das ist normal." Sein Erklärungsansatz war ein anderer: "Nach der eher schwachen Leistung gegen Lemgo wollte der eine der andere vielleicht etwas zu viel. Sie wollten es besonders gut machen und haben deshalb manchmal die falschen Entscheidungen getroffen."

Schon heute sollen es nun wieder mehr richtige Entscheidungen sein. Und das wird auch nötig sein. Denn in Melsungen wartet ab 19 Uhr erneut Schwerstarbeit auf die Löwen. Und das keine 48 Stunden nach dem Kraftakt gegen Celje. Eigentlich ein Unding, gerade auch, wenn man einen Vergleich zu den Fußballern zieht. Da wird schon gejammert, wenn auf ein Mittwochsspiel in der Königsklasse sonntags ein Bundesliga-Duell folgt.

Jacobsen: "Das ist natürlich hart für uns, machen können wir dagegen aber nichts." Sagt es und beginnt zu schmunzeln: "Meine Jungs betonen doch immer, dass sie lieber spielen als trainieren. Das können sie ja jetzt in Melsungen beweisen."



Heutiger Samstag, 15 Uhr: Lübbecke - Magdeburg, 19 Uhr: Wetzlar - Bergischer HC, Melsungen - Rhein-Neckar Löwen

Sonntag, 17.15 Uhr: Hannover - Minden, Hamburg - Berlin, Gummersbach - Balingen