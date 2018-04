Beim Unfall auf der Boxbergauffahrt wurden am Mittwoch der Unfallverursacher schwer, zwei weitere Personen lebensgefährlich verletzt. Foto: Alex

mün. Erneut kam es am Mittwoch zu einem schweren Unfall in Heidelberg. Zwei Fahrzeuge stießen auf der Boxbergauffahrt frontal zusammen. Dabei wurden der Unfallverursacher schwer, zwei weitere Personen lebensgefährlich verletzt.

Nach Polizeiangaben fuhr der wahrscheinlich 38 Jahre alte Fahrer gegen 17.30 Uhr von Boxberg und Emmertsgrund Richtung Tal. In einer lang gezogenen Rechtskurve der Straße setzte er zum Überholen eines vorausfahrenden Fahrzeugs an. Dabei kam er offenbar nach links von der Fahrbahn ab, stieß gegen die Leitplanke und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW-Golf, der laut Polizei ordnungsgemäß fuhr. Bei dem Frontalzusammenstoß wurde der talwärts fahrende Mann schwer verletzt. Die beiden Insassen des VW-Golf erlitten lebensgefährliche Verletzungen; alle wurden sofort in Kliniken gebracht.

Zur Bergung der drei Unfallopfer rückte die Berufsfeuerwehr aus. Während der Rettungsarbeiten und zur Reinigung des Straßenabschnitts war die Boxbergauffahrt bis etwa 20 Uhr komplett gesperrt. Eine Umleitung gab es über den Bierhelder Hof. Der Sachschaden des Unfalls soll sich auf insgesamt rund 30.000 Euro belaufen. Zeugen melden sich bei der Verkehrspolizei unter 06221 / 991870.