Mannheim. Die telefonische Bombendrohung vom 16. August bei der MVV Energie AG in Mannheim, die einen großen Polizeieinsatz zur Folge hatte, konnte nun anscheinend aufgeklärt werden. Die Polizei gab bekannt, dass nun ein 53-jähriger Mann aus Mannheim wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens angezeigt wurde.

Er soll per Telefon mit den Worten "Halbe Stunde geht ne Bombe hoch" gedroht haben. Das Gebäude wurde daraufhin vorsorglich geräumt. Ein schädigendes Ereignis trat jedoch nicht ein. Darüber hinaus steht der 53-Jährige in Verdacht einen weiteren Drohanruf bei einer Firma in Ludwigshafen abgesetzt zu haben.

Die ersten polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass der Anruf von einem Handy aus mit unterdrückter Rufnummer geführt wurde. Zunächst führte die Spur nach Nordrhein-Westfalen, wo der Handybesitzer gemeldet war. Wie sich nach langwierigen Ermittlungen herausstellte, hatte der später ermittelte Tatverdächtige, der 53-jährige Mannheimer, bereits vor Jahren von dem damals in Nordrhein-Westfalen wohnhaften Vorbesitzer das Handy erworben und weiterbetrieben. Bei einer Hausdurchsuchung konnte die Polizei entsprechende Beweise für eine Anzeige feststellen. (pol)