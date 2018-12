Von Mey Dudin

Istanbul/Bagdad. Eine beliebte Ramadan-Serie entführt die Iraker abends in eine andere Welt. Das Drama "Syrischer Mond" erzählt im islamischen Fastenmonat derzeit die Geschichte eines Geschwisterpaars, das trotz Schicksalsschlägen und eines bösen Nachbarn an seinen guten Taten festhält. Es sind Handlungen, denen man leicht folgen kann, und am Ende siegt in den meisten Fällen das Gute. Den Menschen im Irak bietet das eine willkommene Ablenkung zum alltäglichen Bombenterror, der auch im Ramadan noch andauert.

Der Ramadan gilt im Islam als besonders heilige Zeit: Tagsüber wird gefastet und gebetet, abends gemeinsam gegessen. Dennoch setzen irakische Extremisten ihre Anschlagsserie unvermindert fort und nehmen immer wieder Muslime beim abendlichen Fastenbrechen ins Visier: Am Mittwoch etwa explodierte ein Sprengsatz in einem Café in der nördlichen Stadt Mossul, wo drei Menschen starben. Vor einer Woche kamen bei einem Selbstmordanschlag auf ein Café in Kirkuk fast 40 Menschen ums Leben.

Experten sagen, der Irak erlebe derzeit die blutigste Zeit seit 2008. Gleichwohl ist die Lage besser als nach dem Einmarsch der US-Truppen 2003 oder während der Unruhen 2007/2008, als im Land bürgerkriegsähnliche Zustände herrschten.

Iraker erinnern sich, dass damals niemand nach 18 Uhr aus dem Haus ging. Inzwischen werden Restaurants und Cafés trotz des Sicherheitsrisikos wieder bevölkert, auch wenn die meisten Iraker nach wie vor lieber mit traditionellen Speisen wie Dolma (gefülltes Gemüse) oder Samak Masguf (Fisch) zu Hause feiern. Die Iraker haben gelernt, mit der Angst zu leben.

Es sind alte religiöse Konflikte und ein politischer Stillstand, den sich Extremisten zunutze machen: Viele sunnitische Muslime, die unter dem Regime Saddam Husseins zur Machtelite gehörten, fühlen sich heute benachteiligt und von dem schiitischen Regierungschef Nuri al-Maliki diskriminiert. Der Machtkampf zwischen beiden muslimischen Gruppen brach nach Abzug der US-Truppen vor eineinhalb Jahren neu aus - begleitet von vielen Anschlägen, die vor allem dem sunnitischen Terrornetzwerk Al-Kaida zugeschrieben werden.

Zugleich wirkt sich der Konflikt im Nachbarland Syrien auch auf den Irak aus. Selbst ernannte irakische Gotteskrieger kämpfen dort bereits unter dem Namen "Islamischer Staat in Irak und Syrien" für eben dieses Ziel. Die Dschihadisten folgen der Ideologie der Al-Kaida, die ihnen eine Rechtfertigung für den Bombenterror gibt.

Als Vordenker der Islamisten gilt der Ägypter Sajjid Kutb - der aus der Muslimbruderschaft stammte und 1966 hingerichtet wurde. Laut seiner Kampfschrift "Meilensteine" befindet sich die Welt - auch die muslimische - im Zustand der Unwissenheit wie zur vorislamischen Zeit. Deshalb, so die Schlussfolgerung Kutbs, müssten Muslime mit Gewalt hin zu einem gläubigeren Leben geführt werden - selbst im heiligen Fastenmonat.