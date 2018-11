Vor dem Eingang zum Saunabordell am Ende der Werderstraße fing der Streit an, der sich dann als blutige Verfolgungsjagd über mehrere Straßenzüge der Weststadt fortsetzte. Foto: Keller

Von Günther Keller

Sinsheim. Mit mehreren Messerstichen im Rücken endete für einen 36 Jahre alte Mann am frühen Silvestermorgen der Besuch im Saunaclub "FKK First" in der Werderstraße. Er war mit einem Türsteher des Amüsier- und Bordellbetriebs in Streit geraten. Gegen diesen Aufpasser sowie einen weiteren Mittäter, beide 23 Jahre alt, wird jetzt wegen versuchten Totschlags ermittelt. Sie wurden ins Gefängnis eingeliefert.

Eigentlich war für den 36-Jährigen ebenso wie für seinen 32 Jahre alten Bekannten der Abend bei "Wellness & more", wie der Club verheißt, bereits gelaufen. Sie standen gegen 1.30 Uhr am Eingang des Etablissements und warteten auf ein Taxi, das sie nach Hause bringen sollte. Warum es dann zum Streit mit dem Türsteher kam, ist derzeit noch nicht bekannt. Die beiden Gäste sollen betrunken gewesen sein, berichtete eine Mitarbeiterin des Clubs. Ob einer der beiden tatsächlich mit einer Dachlatte auf den Türsteher losgegangen ist, wie gestern kolportiert wurde, wurde von den Ermittlungsbehörden nicht bestätigt. Sicher ist, dass die Auseinandersetzung eskalierte, ein Kumpel des Türstehers mischte sich ein und zog schließlich ein Messer, mit dem er dem 36-Jährigen in den Rücken stach. Auch als das schwer verletzte Opfer mit seinem Bekannten über die Werderstraße zu flüchten versuchte, ließ der Messerstecher nicht locker und verfolgte die beiden. Unterdessen hatte sich der Türsteher nach Polizeiangaben in sein Auto gesetzt und wollte die beiden Kontrahenten überfahren. Die Jagd führte durch mehrere Straßen der West- und Gartenstadt, bis den beiden Flüchtigen nach heftigem Klingeln schließlich in einem Mehrfamilienhaus geöffnet wurde, wo sie den lebensrettenden Unterschlupf fanden.

Von Anwohnern alarmiert trafen mehrere Polizeistreifen ein, während die beiden 23-jährigen Tatverdächtigen immer noch vor dem Haus nach ihren Opfern Ausschau hielten. Das Duo wurde festgenommen und zunächst ins Sinsheimer Polizeirevier gebracht. "Inzwischen wurde Haftbefehl erlassen. Die Tatverdächtigen wurden in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert", teilte die Heidelberger Staatsanwältin Dorothee Acker-Skodinis mit. Die meisten Nachbarn in dem Wohngebiet hatten von den dramatischen Ereignissen vor ihren Haustüren kaum etwas mitbekommen.

Der schwerstverletzte 36-Jährige wurde noch im Treppenhaus des Gebäudes notärztlich erstversorgt und anschließend in eine Klinik eingeliefert, wo umgehend eine Notoperation durchgeführt wurde. Es bestehe keine Lebensgefahr, der der Zustand des Mannes sei inzwischen stabil, erklärte Polizeisprecher Jürgen Engelhardt.

Der Saunaclub ist seit gut sechs Jahren am Ende der Werderstraße beheimatet und fiel bisher nur selten negativ auf. Am Montag und am Neujahrstag war der Betrieb geschlossen.