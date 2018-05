Mannheim. Der Bau- und Dienstleistungskonzern Bilfinger hat im vergangenen Jahr unter dem Strich weniger Gewinn gemacht. Das Ergebnis sank nach vorläufigen Zahlen im Vergleich zum Jahr 2011 um 30 Prozent auf 275 Millionen Euro. Wie die Bilfinger SE am Montag in Mannheim weiter mitteilte, lag das unter anderem daran, dass im Vorjahr Erlöse aus dem Verkauf eines Australien-Geschäfts zu Buche geschlagen hatten. Das operative Ergebnis (Ebita) legte dagegen um 17 Prozent auf 466 Millionen Euro zu. Im laufenden Jahr erwartet das Unternehmen in allen Geschäftsfeldern eine positive Entwicklung. Konzernweit sollen Leistung und operativer Gewinn zulegen. (dpa)