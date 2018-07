Mannheim. Der Dienstleistungs- und Baukonzern Bilfinger Berger hat nach einem robusten ersten Halbjahr die Prognosen für das Gesamtjahr konkretisiert. Die Leistung sei in den ersten sechs Monaten 2012 um zwei Prozent auf gut 4,1 Milliarden Euro gestiegen, teilte der MDax-Konzern am Donnerstag in Mannheim mit. Der Auftragseingang habe mit neun Prozent spürbar zugenommen. Beim Gewinn ergab sich wegen hoher Veräußerungserlöse ein Jahr zuvor allerdings ein Rückgang um 39 Prozent auf 161 Millionen Euro. Für 2012 rechnet der Konzern mit einer Leistung von mindestens 8,4 Milliarden Euro (Vorjahr: 8,5 Mrd Euro). Der Gewinn werde mit 265 bis 275 Millionen Euro erheblich über dem Ergebnis aus fortzuführenden Aktivitäten im Jahr 2011 mit 220 Millionen Euro liegen. (dpa)