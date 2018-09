Einen pointiert kritischen Beitrag über eine Partei zum 150jährigen Bestehen zu schreiben, der man seit über 50 Jahren angehört, wirkt auf mich, als ob ich eine Kritik an meiner Frau zu unserer goldenen Hochzeit vor vier Jahren geübt hätte. Zum Glück hinkt der Vergleich: Lange Ehen werden noch überwiegend nach einem altmodischen Liebes- und Treue-Schema beurteilt. Den Parteimitgliedschaften hingegen lagen schon immer unterschiedliche Motive und soziale Konstellationen zugrunde.

Die "Zeit" hat unlängst sechs Idealtypen von "Sozis" klassifiziert. Da ich kein Abweichler mit Karrierehoffnungen, kein Funktionär und kein Milieu-Sozi bin, muss ich mich wohl als "Kopf-Sozi" mit ideellen Beitrittsmotiven einordnen, bei dem die Sozialdemokratie eher über den Verstand als über das Herz funktioniert und der pragmatisch, unideologisch und wenig traditionsfixiert optiert.

Insofern hat die SPD es gut mit mir: Ihre Wandlungen und programmatischen Wenden treffen mich nicht in einer ideologischen Fixierung oder einer milieu-bedingten Festlegung. Zudem habe ich auch Geschichte studiert und weiß, dass die älteste Partei Europas nie so alt geworden wäre, wenn sie nicht zahllose Wandlungen mitgemacht hätte. Manchmal waren sie spektakulär wie im Gothaer Programm 1875 und brachten Marx in Rage. Manchmal passten sie sich an einen marxistischen Jargon an, wie das Erfurter Programm 1891, das Engels erfreute. Das Heidelberger Programm von 1925 musste die Wähler anzusprechen versuchen, welche durch die Koalitionspolitik mit bürgerlichen Parteien verloren gegangen waren, und das Godesberger Programm von 1959 versuchte die Partei an die Marktwirtschaft und die Landesverteidigung in der Attitüde einer Volkspartei heranzuführen. Die beiden Fragen der RNZ kann ich daher bündig beantworten:

1) Hat sich die Sozialdemokratie überlebt?

Natürlich nicht, sie passt sich laufend an. Neu ist der Trend, dass die konkurrierenden Unionsparteien viele ihrer Positionen übernahmen, und daher manches ideologische "Alleinstellungsmerkmal" verloren ging. Der Niedergang der SPD auf circa 30 Prozent ist erstaunlich harmlos, wenn man bedenkt, wie viele Wähler die SPD an die Grünen und an "die Linke" (vielleicht vorübergehend) verloren hat. Aber "die Linke" ist vor allem in Westdeutschland in Auflösung begriffen. Wenn die Linke aufhörte, eine ostdeutsche Regionalpartei mit latenten DDR-Nostalgien zu sein, könnte es eines Tages zu einer Wiedervereinigung linker Parteien kommen, wie einst zwischen USPD und SPD in der Weimarer Republik. Die Grünen sind zurzeit im Aufwind. Aber sie gerieren sich als verlässlichen Koalitionspartner der Sozialdemokratie und techteln im Augenblick nicht mit den Unionsparteien. Im Vergleich zur SPD ist der Niedergang der FDP sehr viel gravierender. "Die FDP müsse man wieder erfinden, wenn sie unterginge", ist oft gesagt worden. Niemand braucht solche Sprüche hinsichtlich der SPD.

2) Vor welchen Herausforderungen steht die SPD demnach?

Wie jede große Partei möchte die SPD wieder meinungsführend werden. Sie warb daher für Volksentscheide auf Bundesebene, die sie vor einigen Jahren noch ablehnte. Leider kommt diese Beerbung populistischer Gedanken von links und rechts etwas spät. Der Kanzlerkandidat Steinbrück versuchte allzu schwankend linkes Gedankengut vor allem in der Lohnpolitik zu akzeptieren, ohne dass man ihm dieses so recht abnahm. Die Agenda 2010 wird überwiegend als Erfolg verbucht, aber es wurden kleine Korrekturen versprochen, was den Wählern vielfach nicht reicht. Die SPD trotzt der populistischen Versuchung von Protestparteien wie Piraten und AfD, einen Ausstieg aus dem Euro zu propagieren. Ihre kritische Distanzierung von Angela Merkels Krisenpolitik und immer neuen Rettungsschirmen ist jedoch im Volk noch nicht recht angekommen, zumal sie widersprüchlich und wenig radikal auftrat.

Die Widersprüche der Partei zeigten sich auch im Kompetenzteam Steinbrücks: Die Berufung des Vorsitzenden der "IG Bauen-Agrar-Umwelt", Klaus Wiesehügel, der im Streit um die Agenda 2010 Gerhard Schröder einen "asozialen Desperado" genannt hatte, steht als Konzession an die Linke neben der Berliner Design-Professorin Gesche Joost, einer attraktiven Figur, die das machohafte Image des SPD-Kandidaten verbessern soll, die aber für die Partei den Schönheitsfehler aufwies, dass sie mit schöner Offenheit erklärte, sie habe keine Absicht, in die Partei einzutreten.

Alle diese Ungereimtheiten sind eine Folge halbherziger Politik beim Spitzenpersonal. Die CDU-Politik enthält zurzeit noch größere Widersprüche als die Programmatik der SPD. Aber sie hat den Vorteil, dass Angela Merkels Führungsposition derzeit unangefochten ist. Nach ihrem Abgang könnte jedoch die CDU noch zerstrittener dastehen als die SPD heute. Steinmeier hätte heute sicher das größte Prestige im Volk als Spitzenkandidat, konnte sich aber aus guten privaten Gründen nicht zur Kandidatur entschließen. Gabriel glänzt als einziger der drei mit abnehmender Tendenz der Einschätzung der Spitzenpolitiker im Volk, wohl aufgrund seiner immer neuen Alleingänge - wie zuletzt bei Tempo 120.

Da aber die Führung der Bundesregierung nach den Wahlen im September 2013 schwerlich an die SPD fallen dürfte, richten sich die Hoffnungen - die man unter Wahlkämpfern nur in aller Stille hegen darf - auf eine "große Koalition". In ihr dürften wenigstens zwei der SPD-Spitzenpolitiker keine schlechte Figur machen.