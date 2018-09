Mannheim. (CPB) Jana Berezko-Maggrander vom TSV Schmiden ist der Superstar des Internationalen Deutschen Turnfestes, das heute in der Metropolregion Rhein-Neckar zu Ende gehen wird. Die Sportgymnastin aus dem Schwäbischen, die am Vortag mit 66,882 Punkten den deutschen Meistertitel im Mehrkampf gewonnen hatte, räumte gestern Abend in der gut gefüllten Mannheimer Maimarkthalle ganz groß ab und gewann alle vier Gerätefinals.

Beim Tanz mit dem Reifen siegte Berezko-Maggrander mit 17,333 Punkten vor ihrer Vereinskameradin Darja Sajfutdinova (16,066). Mit dem Ball siegte sie mit 17,483 Punkten vor Laura Jung aus St. Wendel (16,566). Mit den Keulen wurde Berezko-Maggrander mit 17,00 Punkten Meisterin vor Laura Jung (16,366), und den fünften Meistertitel sicherte sie sich kurz vor halb Elf mit dem Band und 17,900 Punkten erneut vor Jung (16,083).

Zum Auftakt der Gymnastik-Wettkämpfe hat die Gruppe des Braunschweiger MTV den Mehrkampftitel erkämpft. Das Quintett setzte sich am Donnerstag nach den Übungen mit zehn Keulen sowie drei Bällen und zwei Bändern mit 23,733 Punkten vor der SG Dahner Felsenland (21,166) und dem SKC Tabea Halle/Saale (19,983) durch.

Die deutsche Auswahlgruppe vom TSV Schmiden ist bei deutschen Meisterschaften nicht startberechtigt. Titelverteidiger 1860 Bremen ging diesmal nur mit zwei Jugend-Gruppen an den Start.

Bei den Jugendlichen schnitten zwei Athletinnen des TV Bretten erfreulich ab. Im Einzel-Mehrkampf der 15-Jährigen belegte Carolina Freis mit 32,616 Punkten den siebten Platz, ihre Vereinskameradin Victoria Merkle wurde mit 31,399 Punkten Neunte. Deutsche Meisterin wurde Karyna Fehling von Bayer Leverkusen mit 45,665 Punkten vor Marlene Kriebel (TV Dahn/45,315) und Nicole Bergmann (SC Potsdam/42,999).

Die deutsche Jugendmeisterschaft der 14-Jährigen gewann Jana Martin vom TSV Schmiden mit 49,182 Punkten vor ihrer Trainingspartnerin Karin Smirnov (48,999) und Sina Tkaltschewitsch von der TSG Neu-Isenburg (42,649). Die Mehrkampf-Meisterschaft der 13-Jährigen ging an die Leverkusenerin Alina Diakov (50,382) vor ihrer Vereinskameradin Wiktoria Linek (44,983) und Kateryna Cherkasenko von der TSG Söflingen (44,198). Elisa Schnorr aus Bretten wurde mit 39,832 Punkten Neunte, Katrin Pankratz vom TB Germania Neulußheim belegte mit 39,832 Punkten Rang 34,448.