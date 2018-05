Der Turmdrehkran stürzte am Montag Morgen an der Baustelle in der Wolferstraße um - ein Wunder, dass nicht mehr passiert ist. Foto: Endres

Der Turmdrehkran stürzte am Montag Morgen an der Baustelle in der Wolferstraße um - ein Wunder, dass nicht mehr passiert ist. Foto: Endres

Von Michael Endres

Eppingen-Adelshofen. Das hätte auch viel schlimmer ausgehen können: Mit einem dumpfen Schlag ist am Montagmorgen ein Baukran in der Wolferstraße in Adelshofen umgestürzt. Und wie durch ein Wunder erlitt lediglich der Kranführer Verletzungen. Er wurde am Bein verletzt und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Geschockt sind Anwohner und Bauarbeiter, wie das Unglück passieren konnte. Eigentlich sollte an diesem Montagmorgen die Doppelgarage an einem Einfamilienhaus in der Wolferstraße weitergebaut werden. Der Bauführer (49) wollte kurz nach 8 Uhr mit Hilfe des Krans Verfüllmaterial neben den Rohbau hieven, als die tonnenschwere Stahlkonstruktion des Turmdrehkrans einknickte und zur Seite fiel.

Die anderen Bauarbeiter konnten sich mit einem gewagten Sprung zur Seite gerade noch vor dem umstürzenden Stahlmonster in Sicherheit bringen.

Der Kran selbst stürzte auf die Wolferstraße und die dicken Stahlseile touchierten einen Kleinlaster der Baufirma. Der Kranausleger krachte auf ein Nachbargrundstück und verfehlte die Hauswand des Gebäudes Nr. 4 gerade um nur rund 50 Zentimeter. Der massive Stahlausleger kam auch nur wenige Zentimeter über dem Heck eines geparkten Autos zum Liegen. Nach Mitteilung der Polizei stand der Turmdrehkran des belgischen Herstellers Acromet seit längerer Zeit auf dem Wiesengrundstück unmittelbar neben den Altpapiercontainern an der Kreuzung Wolfer-/Winterhäldestraße, vis a vis vom Dorfgemeinschaftshaus.

Nach erster Inaugenscheinnahme hat eine weggebrochene Stütze das Unglück vermutlich verursacht. Genau in der Richtung, in der der Turmdrehkran mit einer Ausladung von maximal 32 Metern und einer Höhe von 21 Meter umgestürzt ist, gibt es eine abgerissene Stahlstütze, die mit der Grundrahmenkonstruktion verschweißt ist. Ob dies auch tatsächlich die Ursache war, ist Gegenstand der Ermittlungen. Im Laufe des Vormittags untersuchten Gutachter der Berufsgenossenschaft und des Gewerbeaufsichtsamts den umgestürzten Turmdrehkran. Der Kran war übrigens erst im Mai dieses Jahres vom TÜV untersucht und in Ordnung befunden worden. Steffen Gomer, Chef des Bauunternehmens aus Adelshofen, hält einen Bedienfehler für ausgeschlossen. "Ich bin trotz aller Umstände heilfroh, dass es zu keinem größeren Personenschäden gekommen ist", sagte er gegenüber der RNZ, "alle hatten viel Glück im Unglück".

Der Kran ist für eine Last von bis zu 4000 Kilogramm ausgelegt, mit der größten Ausladung kann er noch an der Spitze des Auslegers 1000 Kilo bewegen. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.