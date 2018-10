Rhein-Neckar. Mit den hochsommerlichen Temperaturen ist Baden im Neckar wieder sehr beliebt. Die Luft- und Wassertemperaturen laden dazu ein. Allerdings ist der Sprung ins kühle "Neckar-Nass" nicht überall zulässig und oftmals auch gefährlich.

Das Wasser- und Schifffahrtsamt Heidelberg macht darauf aufmerksam, dass das Schwimmen und Baden besonders im Bereich von 100 Meter oberhalb bis 100 Meter unterhalb von Wehr- und Schleusenanlagen, einschließlich der Schleusenvorhäfen, Kraftwerksanlagen, Hafeneinfahrten und Brücken auf Grund von Schiffsbetrieb und Strömungen lebensgefährlich und deshalb nicht erlaubt ist. Gemieden werden sollte auch die Schifffahrtsrinne.

Jörg Huber, Leiter des Wasser- und Schifffahrtsamtes Heidelberg, erläutert die Gefahren: "Der Kapitän eines Güterschiffes hat einen toten Winkel von rund 200 Meter vor seinem Schiffsbug, in dem er keine Schwimmer oder kleineren Boote sehen kann. An den Wehren und Schleusen besteht zudem die Gefahr, in den Sog der Anlagen zu geraten."