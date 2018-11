Von Marco Krefting

Stuttgart. Spinnefeind sind sich Integrationsministerin Bilkay Öney (SPD) und die Opposition. Jüngst beantragte die CDU im Landtag den Rauswurf der Ressortchefin. Öney soll der Union Rassismus vorgeworfen haben, sie selbst weist das zurück. Der Entlassungsantrag scheiterte, Grüne und SPD stärkten der Ministerin den Rücken. Doch der Knatsch zwischen der 43-Jährigen und ihren politischen Gegnern ist ein Dauerzustand. Ein weiteres Beispiel dafür liegt schon ein wenig zurück, zeigt aber mit welchen Bandagen gekämpft wird. Vor ein paar Wochen verpasste Öney der CDU eine Art schriftliche Backpfeife.

In einer Stellungnahme auf den Antrag "Asiatische Migranten: Unerkannte Potenziale im toten Winkel der Integrationspolitik?" der CDU-Fraktion bündelt ihr Ministerium die ersten fünf Fragen und schreibt: "Die Fragen der Antragsteller, die pauschal 'Asiaten' bzw. 'asiatische Migranten' betreffen, sind einer sachgerechten Beantwortung nicht zugänglich." Pikant daran: Das Dokument hat die CDU-Abgeordnete Katrin Schütz eingereicht, ihres Zeichens Vorsitzende des Integrationsausschusses. "Das fand ich schon eine Frechheit", sagt Schütz. So habe noch nie ein Ministerium einen Antrag abgefertigt.

Öney argumentiert unter anderem, dass Staaten wie Russland, die Türkei und Indonesien nicht nur auf dem asiatischen Kontinent liegen. Zudem sei das zahlenmäßige Gewicht der aus der Türkei, aus Russland und Kasachstan stammenden Migranten in Baden-Württemberg erheblich - und somit nicht mit Laos oder Kambodscha in einen Topf zu werfen. Die in Asien lebenden Völker seien ethnisch, sprachlich, kulturell und konfessionell derart unterschiedlich, "dass sich eine pauschale Betrachtung in jeder Hinsicht verbietet". Asiaten als geschlossene Gruppe zu sehen, sei auch integrationspolitisch nicht zielführend.

Spitz formuliert Öney: "Schon aus diesem Grund ist auch die in der Antragsbegründung enthaltene verallgemeinernde Annahme, 'Asiaten' verhielten sich - gemeint ist wohl: in Abgrenzung zu Migranten anderer Kontinente - 'vielfach zielstrebig und unauffällig', nicht nachvollziehbar." Weiter heißt es: "Zudem wird durch die pauschale Zuweisung derartiger Merkmale einer klischeehaften Betrachtung 'der Asiaten' in Baden-Württemberg Vorschub geleistet, für die letztlich kein Nachweis geliefert werden kann." In ähnlichen Anträgen geht es sonst tatsächlich sehr konkret etwa um Aramäer oder Ungarn.

Eigentlich kommen die beiden Politikerinnen gut miteinander klar. Öney ist allerdings auch das Mitglied im grün-roten Kabinett, das die Opposition am meisten unter Beschuss nimmt. Federführend sind hierbei Bernhard Lasotta (CDU) und Andreas Glück (FDP) - die integrationspolitischen Sprecher der beiden Oppositionsparteien. Letztlich läuft ihre Kritik darauf hinaus, dass das Integrationsministerium nichts bringen würde und überflüssig sei.

Mit rund 60 Mitarbeitern ist Öneys Ministerium das mit Abstand kleinste im Land. Hier wird mitunter über das Antrags-Bombardement von Schwarz-Gelb geächzt. Auf rund 100 CDU- und FDP-Anträge haben Öneys Mitarbeiter schon federführend geantwortet oder zumindest einen Antwortbeitrag geliefert. Seit wenigen Tagen liegt eine dreiseitige Große Anfrage des Liberalen Glück vor, die er als "Leistungsabfrage" versteht. Haben die gepiesackte Ministerin und ihre Mitarbeiter die Steilvorlage für eine Retourkutsche gegen die Opposition genutzt?

Schütz jedenfalls ist stinksauer: "Ich fühle mich nicht ernst genommen." Sie wolle den Vorgang bei der nächsten Ausschusssitzung im Oktober thematisieren. "Ich werde aber keinen neuen Antrag stellen." Gerade weil in derselben Stellungnahme Ex- und Importe in und aus einzelnen asiatischen Ländern aufgelistet sind, sieht sie ihre Formulierung unproblematisch und handelbar. Nun stichelt Schütz: "Frau Öney hat eine Chance verpasst, wo sie hätte punkten können."

Um die Sache sollte es dann auch noch gehen: Am selben Tag, als die Antwort des Ministeriums vorlag, veröffentlichte die CDU-Fraktion eine Mitteilung mit Zitaten von Katrin Schütz. Ihr Tenor lautet: "Trotz großer wirtschaftlicher Bedeutung Asiens sind asiatische Migranten weiter im toten Winkel der Integrationspolitik!" Das ging jedoch unter.