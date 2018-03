Ludwigshafen. Der Chemiekonzern BASF rüstet sich mit Investitionen in dreistelliger Millionenhöhe für eine steigende Nachfrage von Papierherstellern. Die Polymerproduktion am Stammsitz Ludwigshafen und in China soll bis Ende 2014 ausgebaut werden, wie die BASF am Donnerstag mitteilte. Polymere werden eingesetzt, um die Produktionskosten in der Papierindustrie zu senken.

«Wir erwarten insbesondere ein starkes Wachstum in Europa sowie in Nord- und Südamerika, wo die Papierhersteller unter enormem Kostendruck stehen», erklärte Uwe Liebelt, der bei der BASF den Bereich Paper Chemicals leitet. Das Gleiche gelte für Asien, wo die Papiernachfrage besonders stark steige. (dpa)